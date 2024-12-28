Önce sağlık

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, 2024’te ekonomi kriz yaşandığını, insanların trafik kazalarında yaşamlarını yitirdiğini, eğitim ve sağlık alanında birçok olumsuzlukla karşı karşıya kaldıklarını söylerken, 2025 yılından beklentilerini dile getirdi.

Vatandaşlar, 2025 yılında sağlık, barış ve huzur diledi; yetkililerin halkın iyi şartlarda yaşaması için önlemler alınmasını istedi.

Ne dediler…?

Enver Mamülcü

“2024 yılı güzel bir yıl oldu ancak toplum olarak beklentimiz olmadı. Dövizin yükselmesi, ev kiralarının artması, alım gücümüzün düşmesi, trafik ve trafik kazalarında ölen arkadaşlarımız derken iyi bir yıl olmadı. 2025 yılından beklentimiz barış ve huzurdur. Ayrıca başımızdaki idarecilerin daha duyarlı olmasını ve halkı daha refah bir ortama getirmelerini bekliyoruz.

Suzan Özdiren

“2024 yılı sıkıntılı bir yıl oldu. Pahalık ve idaresizlik nedeniyle zorlaşan hayat şartları ile geçen bir yıl yaşandı. 2025 yılının savaşsız, barış içinde iyi yöneticilerin bu ülkeyi yöneteceği bir yıl olmasını dilerim. Herkese sağlık dolu yıllar.”

Hatice Kaba

“2024 yılı iyi bir yıl oldu. Evimde yenilikler yaptım, kızımı evlendirdim. 2024 yılında elbette ki bizi üzen şeyler de yaşadık ancak iyisiyle kötüsüyle bitiyor. 2025 yılının barışın olacağı ve herkesin sağlık ve huzur içinde yaşamını sürdüreceği bir yıl olmasını dilerim.”

Selda Keskin

“2024 yılı ben ve ailem için kötü bir yıl oldu. Sağlık ve iş yönünden sıkıntılar yaşadım. Evim kira ve okula giden çocuğum var o nedenle sıkıntılı bir yıl oldu. 2025 yılının yolların iyileştirildiği, kazaların sona erdiği, devletin ekonomik yönden iyi tedbirler aldığı bir yıl olmasını dilerim. Kazaların son bulduğu insanların huzur içinde ve güven içerisinde yaşamasını dilerim.”

Zeki Öztürk

“2024 yılı ben ve ailem için iyi bir yıl olmadı. Trafik kazasında abimin oğlunu kaybettik. Diğer yandan pahalılık nedeniyle geçim şartlarının zorlaşmasıyla kötü bir yıl oldu. 2025 yılından beklentimiz güzel bir anlaşma olmasını ve tüm Kıbrıs halkının geleceği için iyi bir anlaşmanın olmasını istiyorum.”

Beha Köse

“2024 yılı çok kötü geçti. Hele ki bu hükümetle çok daha kötü bir hale geldi. Zam üstüne zam yaşadık ve markete gittiğimizde sadece bakıyoruz, bir şey alamıyoruz. Hastaneye kontrole gidiyoruz 6 ay sonraya randevu veriyorlar, bu nedenle de sağlık yönünde de sıkıntılar yaşadık. 2025 yılının herkese öncelikle sağlık dolu olmasını devletin sağlığa daha fazla önem verdiği ve halka güzel yollar açtığı bir yıl olmasını dilerim.”

Gizem Önen

2024 yılı ben ve ailem için güzel bir yıl oldu. Sadece sağlık sorunları yaşadık onun dışında çok bir sorun yaşamadık. 2025 yılının herkes için sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir yıl olmasını dilerim.”

Halil Tamer

2024 ekonomik yönden sıkıntılar çektiğimiz bir yıl oldu. Kiraların ve gıda fiyatlarının çok yükselmesi bizleri sıkıntıya soktu. 2025 yılının daha iyi olmasını, insanların ekonomik yönden rahat olduğu ve temel tüketim maddelerine daha rahat ulaşabileceği bir yıl olmasını dilerim.”

Selçuk Ulaş

“2024 yılı orta şekilde geçti ancak 2025 yılında berbat bir yaşamın içerisine gireceğimizi öngörüyorum. 2024 yılında doğru düzgün hizmet alamadık. Korsandan daha berbat bir ülke olduk. Bana iki kuruş zam yaptı ancak bir kilo bakla 200 lira oldu. Biz ne alacağız? Benim hiçbir beklentim yoktur ancak gençlerin geleceği için çok üzülüyorum.

Ahmet Tosun

“2024 yılı ben ve ailem için iyi bir yıl oldu. Geçmiş yıllarda sıkıntılar çekmiştik ancak emekli olduktan sonra ayağımızı yorganımıza göre uzatıp geçiniyoruz. 2024 yılında sağlık yönünden sorunlar yaşadığım bir yıl oldu. Halk ekonomik olarak ciddi sıkıntılar çekti ve 2025 yılından beklentim herkesin rahat bir yaşam süreceği, sağlıklı ve huzur dolu bir yıl olmasıdır.”