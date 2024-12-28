Biyolojik yöntemler kullanılıyor

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin biyolojik ve mekanik yöntemlerle çam kese böceğiyle mücadele ettiği belirtildi.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, çam kese böceğiyle mücadelenin devam ettiğini bildirdi.

Hüseyin Amcaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Geçtiğimiz yıl tespit edilen 650 çam ağacı, okullar, kreşler, parklar, bahçeler ve yeşil alanlarda çevreye ve insan sağlığına zararsız biyolojik ve mekanik yöntemlerle korunuyor. Halkımızın ve doğamızın sağlığı için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

