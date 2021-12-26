Önemli mesaj

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve bazı milletvekili adayları, seçim çalışmaları çerçevesinde önceki gün Mağusa’da DAÜ-BİRSEN, DAÜ-PERSEN ve DAÜ-SEN’i ziyaret etti.

Halkın Partisi’nin görevde olduğu dönemde bir takım hataları ve eksiklerine rağmen iyi niyetle bir şey yapmaya çalıştıklarını ifade eden Özersay, bunun da kendileri için değişmeyen bir değer olduğunu söyledi.

Özersay, önümüzdeki dönemde yaşadıklarından bir takım dersler çıkararak, hükümetlerin daha uzun ömürlü olmasında ve başka bazı enstrümanları kullanarak doğruları yaptırma ve yanlışları önleme konusunda bir çaba içerisinde olacaklarının da bilinmesini istedi.



Özersay, Halkın Partisi’nin geçmişte DAÜ Yönetim Kurulu’nda görevlendirdiği kişilerle ilgili olumlu yorumlar almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yönetimde görevlendirilen bu kişilerin üniversite yöneticileri ve diğer paydaşlarla diyalog içerisinde olup, sendikanın sesini duyup aktarabildiğini ve işbirliği yapabildiklerini anımsattı. Özersay, bundan sonra da bu meziyetlere sahip olan insanları bu görevlere getirme konusunda da duruşlarının devam edeceğini vurguladı.Kudret Özersay, üniversitenin bir parçası olarak hem de DAÜ-SEN’in bir üyesi olarak Halkın Partisi gibi bir yolu ve yolculuğu arkadaşlarıyla birlikte emek koyarak ve bir yere taşımayı önemsediğini söyledi.Halkın Partisi’nin öz eleştirisini yapıp şunu kabul ettiğini söyleyen Özersay, “Görevde olduğumuz dönemde bir takım hatalarımız ve eksiklerimiz de oldu ama değişmeyen bir şey vardı, iyi niyetle bir şey yapmaya çalışıyorduk. Siyasi tecrübeye sahip olmadığımız için daha soğukkanlı davranmamız noktalarda daha duygusal davrandığımız, daha hızlı kararlar almaya çalışırken daha duygusal aldığımız kararlar da oldu. Önemli olanın bunları görüp de ders çıkarmak olduğunu düşünüyorum” dedi.