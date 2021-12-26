Dayanışma zamanı

Lefkoşa’da ihtiyaçlı aileler için düzenlenen kermeste gözlemenin hamurunu Ayşegül Baybars açtı; pişirmesini Özersay yaptı

Dayanışma zamanı
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Ömer KADİROĞLU
    Zeytin Ağacı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Çukurovalılar Dayanışma Derneği tarafından ihtiyaçlı aileler için düzenlenen kermese siyasiler de ilgi gösterdi.
   Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars, gözleme yapan kadınlara yardım için hamur açma işine koyulurken, pişirmesi de Genel Başkan Kudret Özersay’a kaldı. Özersay “Sabahın ilk ışıklarıyla yola koyulduk, Lefkoşa Kuğulu Park’ta kermese katıldık. Elimizden iş gelir biraz” derken, Ayşegül Baybars da şunları kaydetti:

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   “Yılın son günlerinde, bu zor zamanlarda ihtiyaçlı ailelere yardımcı olmak için bir katkı da siz koyun. Kermesi düzenleyen derneklerimize teşekkürler.”

İhtiyaçlı olanlara yardım yapılacak
Diyalog’a konuşan Çukurovalılar Dayanışma Derneği proje koordinatörü ve ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert, Çukurovalılar Dayanışma Derneği kadın kolları ile birlikte düzenledikleri etkinlikten elde edilecek gelirin ihtiyaçlı ailelere bağışlanacağını söyledi.
   Özcemert, ihtiyaçlılar arasında yaşlıların ve engellilerin de bulunduğunu belirterek, böyle zamanlarda sosyal etkinlik yaparak katkı koymanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. 

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