Kuzey ağlıyor Güney uçuyor

Kuzey Kıbrıs ağır ekonomik krize çare üretemezken, Güney Kıbrıs’ın en büyük turizm yatırımında inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. Limasol’un yeni liman bölgesinde inşa edilen 500 yataklı otel-casino projesinin 5 ay içinde tamamlanacağı ve yazda hizmete gireceği belirtiliyor.

Otel-casino işletmecilerinde dünyanın önde gelen kuruluşları arasında yer alan Hong Kong merkezli Melco şirketinin 550 milyon Euro’luk yatırımıyla tamamlanacak olan dev turizm yatırımı sayesinde Güney Kıbrıs’ın yılda 700 milyon Euro dolayında bir gelir elde etmesi öngörülüyor.

Yatırımcı şirketin Kıbrıs İşletme Müdürü Grant Johnson yatırımın büyüklüğünü anlatırken “Kıbrıs’ın bugüne kadar görebildiği en büyük yatırımı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Projede 500 lüks otel odasının yanı sıra villa ve apartman kompleksi, alış veriş ve eğlence merkezlerinin bulunduğuna değinen Johnson, Avrupa’nın en büyük casino’sunu işleteceklerini, bu sayede adaya ilk yıl fazladan 300 bin turist getireceklerini söyledi.

Çok iddialı bir yatırım

Casino’da 136 oyun masası, bin 200 adet slot makinesi bulunacağını belirten işletme müdürü, halen Lefkoşa, Limasol, Larnaka ve Ayia Napa’da şube casinoların faaliyette olduğunu söyledi. İşletme müdürü, 21 yaşın üzerindeki Kıbrıslıların casinolara girişinin serbest olduğunu; adanın her iki kesiminden müşterilere ve Ortadoğu’dan gelen turistlere hizmet verildiğini kaydetti.

City of Dreams Mediterranean kompleksinde 4 bin metrekarelik SPA ve 9 bin 600 metrekarelik, bin 500 kişi kapasiteli konser salonu da bulunuyor.

Ünlüler gelecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anstasiadis ve ilgili bakanların ilgi ve desteğine teşekkür eden işletme müdürü “onlar bizden daha fazla heyecan duyuyor ve otelin faaliyete başlamasını bekliyor” dedi.

City of Dreams Mediterranean kompleksinin açılışına Grammy 2021 Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri alan pop sanatçısı Dua Lipa, Yunanistan’ın en gözde modeli Anna Amanatidou ve daha birçok ünlü sanatçının davet edildiği bildirildi.

Fotoğraflar

City of Dreams Mediterranean kompleksinin inşaatı hız kesmeden devam ediyor

Grammy ödüllü Dua Lipa'nın açılışta hazır bulunması bekleniyor

Yunanistan’ın ünlü modeli Anna Amanatidou adaya gelecek

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2021, 10:07