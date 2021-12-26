Neler oluyor 

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Değirmenlik’te, Dağyolu çemberinde bir araçta yapılan kontrolde, şifreli diplomat çantası içerisinde folyo kağıtlara sarılı halde sahte para yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi. Mesele kapsamında Simplice Mfoujan Nechi ve Patrice Geal Tchienda gözaltına alındı. Zanlılardan Simplice Mfoujan Nechi’nin evini de arayan polis, sahte banknot yapımında kullanılmak amacı ile kalıp halinde kesilmiş kağıtlar ile 2 gram “hintkeneviri” ele geçirdi.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran Polis memuru Ali Aydoğanlı, 24 Aralık 2021 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Değirmenlik dağ yolu çemberinde bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde zanlı 2 Patrice Geal Tchienda’nın yönetiminde bulunan KD 760 araç kontrol amaçlı durdurulduğu ve araç içerisinde siyah renk şifreli diplomat çantası içerisinde folyo kağıtlara sarılı vaziyette henüz miktarı tespit edilemeyen sahte para basmada kullanıldığına inanılan malzeme tespit edildiğini anlattı.

Gizli ittifak suçu işlediler



Polis Aydoğanlı, yapılan araştırmada konu şahısların sahte para basıp tedavüle sürmek için gizli ittifak suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlı Nechi’ninikametgâhında yapılan aramada konu şahsın yatak odası içerisindeki komodin çekmecesinde kâğıt peçeteye sarılı vaziyette yaklaşık 2 gr ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturcu madde ve yine sahte banknot yapımında kullanıldığına inanılan kesilmiş kâğıtlar tespit edildiğini mahkemeye aktardı.Polis mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni başladığını alınması gereken ifadeler ve aranan suç ortağı bulunduğunu belirterek mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.