Avrupa hayal oldu

Nijerya uyruklu 5 kişiyi Güney Kıbrıs’a geçirmek amacıyla Gayretköy’e götüren Yahya Özçelik suçüstü yakalandı

Avrupa hayal oldu
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Suna ERDEN
Lefkoşa’dan aldığı Nijeryalı 5 kişiyi, Güney Kıbrıs’a geçirmek üzere Gayretköy’e götüren Yahya Özçelik, polis tarafından gerçekleştirilen şok operasyon sonucu suçüstü yakalandı. Zanlı dün tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Mahkemeye  meselenin olgularını aktaran  polis memuru  Kemal Atikoğlu, 17 Aralık 2021 tarihinde zanlı Yahya Özçelik’in, MB 844 plakalı  salon araçla, Lefkoşa'dan almış olduğu Nijerya uyruklu Chinonso James Okonkwo, UcheFabianNjoku ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen üç erkek şahsın kanunsuz olarak Güney Kıbrıs’a gitmelerini sağlamak amacıyla Gayretköy'e götürdüğünün tespit edildiğini söyledi.

Suçunu itiraf etti
 Polis, 24 Aralık 2021 tarihinde zanlının İnsan Kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilmiş ve mahkeme emri gereği tutuklandığını, suçu işlerken kullandığı MB 844 plakalı aracın da tespit edilerek emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini meselenin yeni bir mesele olduğunu ve ifadesinin teyit tekzip edileceğini bu bağlamda soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 

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