Kırşehir’de gündemi yoğundu

Emir ERTORUN

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırşehir’de Kıbrıs gazileri ile buluştu, gençler ve yerel basınla bir araya geldi.

Tatar, gaziler buluşmasının ardından gençlerle Ahi Evran Külliyesi’nde bir araya geldi. Tatar, dün sabah ise yerel basınla kahvaltılı toplantıda söyleşi yaptı.

Gaziler ile yapılan toplantıda, Kırşehir Valisi İbrahim Akın ile Kırşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kemal Parlak da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gaziler ile buluşmasında yaptığı konuşmada, gazilerle bir araya gelmekten onur duyduğunu söyledi.

“Gaziler baş tacımız demektir” diyen Tatar, genç yaşta Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlüğüne kavuşması için savaşan tüm gazilere minnetlerini sundu, şehitleri andı.



Kıbrıs’ta kendisinin Cumhurbaşkanı seçilmesiyle yeni bir dönem başladığını, Maraş açılımı, egemenlik temelinde iki devlet siyasetinin Türkiye’nin desteğiyle tüm dünyaya ilan edildiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının vatan için çok şehit verdiğini, bugün Kıbrıs’ta bir Türk devleti olduğunu söyledi ve KKTC devleti sayesinde geleceğe güvenle baktıklarını belirtti.“KKTC Doğu Akdeniz’de bir Serhat vatandır. KKTC Türk ulusunun büyük bir başarı öyküsüdür” diyen Tatar, birçok ülkenin şimdi Doğu Akdeniz’de bir pozisyon almaya çalıştığını ancak ilelebet yaşayacak KKTC’nin, Anavatanı Türkiye’den koparılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Gençlerle söyleşi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gençlerle Ahi Evran Külliyesi’ndeki buluşmasında da, Türkiye’yi sürekli ziyaret ettiğini, milli davayı Anadolu’ya, gençlere anlatmanın kendisi için ayrıcalık olduğunu söyledi, Kıbrıs Türk halkının selamlarını iletti.

Kıbrıs’ta artık yeni bir dönemin başladığını, Türkiye’nin desteğiyle Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık, egemenlik ve hakları için mücadele verdiğini, iki devlet siyasetinin dünyaya anlatıldığını ifade eden Tatar, Kıbrıs’ın, Türk ulusunun milli davası olduğuna işaret etti.

Basına, Kıbrıs tarihini anlattı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün sabah yerel basınla yaptığı kahvaltılı toplantıda ise, Kırşehir’de çok güzel ağırlandığını, burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin, Türk halkının kopmaz parçası olduğunu ifade ederek, basın mensuplarına Kıbrıs tarihi ve milli mücadele yıllarını anlattı.