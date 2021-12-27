Türkiye’de düzenlenen 3. Altın Taç Ödül Törenin de Lalsultan Kaya, KKTC’de yılın en başarılı iş kadını ödülünü aldı. Duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Kaya, “Yılın en başarılı iş kadını ödülünü 2’inci vatanım KKTC’ye götürecek olmaktan onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy, Hande Yener gibi Türkiye’nin tanınmış büyük sanatçılarını bir araya getiren Altın Taç ödülleri gecesinde Kaya, KKTC yılın en başarılı iş kadını unvanına layık görüldü. Genç yaşında birçok projeye imza atan, iş dünyasının yanı sıra spor eğitmenliği de yapan Kaya, ödül sevincini sosyal medya hesabından paylaşan Kaya şu sözlere yer verdi:

“Doğup büyüdüğüm topraklara gelip yılın en başarılı iş kadını ödülünü 2’inci vatanım KKTC’ye götürecek olmaktan onur duyuyorum.



KKTC yılın en başarılı iş kadını ödülü için Altın Taç Ödül Törenini düzenleyenlere teşekkür ediyorum.Daha nice işler başarmak isteğim KKTC’de yeni işler ve projelerimle görüşmek üzere.”