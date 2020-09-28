Önemli tespit

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Rumların çözümü engellediğini, onların çözümün önünde engel olarak durmasının nedeninin de BM, AB, diğer dünya ülkelerinin kendilerini şımartması olduğunu söyledi.

Denktaş, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.



Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020, 10:33

Denktaş konuşmasında, “Derneğe her geldiğimde resimlere bakarak neler geçirdiğimizi hatırlarım” diyerek, bunları hatırlayarak, saygı duyarak “vatan” diye bıraktıkları bu topraklar üzerinde kurulan devlete de sahip çıkarak yola devam etmenin en önemli görev olduğunu söyledi.Henüz siyasette olmadığı dönemde Ulusal Konsey’in, 1985 Anayasası hazırlanırken Kurucu Cumhurbaşkanı’na en büyük ısrarı olduğunu ve Başkanlık sistemi ile devam edilmesi gerektiğini söyleyen Denktaş, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın kendisine “Rumların Ulusal Konseyi var. Ne kadar ayrı fikirlerde olsalar da Kıbrıs sorunu gündeme geldi mi birleşebiliyorlar ve tek hedefte hareket edebiliyorlar. Ama bizde durum öyle değil. Herkes bir taraftan çekiyor. Ulusal Konsey oluşturup tek görüşte, tek hedefte birleştirmem mümkün değil” yanıtını verdiğini ve bu nedenle parlamenter sistemin tercih edildiğini ifade etti.