Maske kuralına uyuldu

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Vatandaşlar haftalık alışverişini yapmak için pazara akın etti

Maske kuralına uyuldu
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Lefkoşa’da terminal alanında kurulan Açık Pazar dün yine insan akınına uğradı. Haftalık alışverişini yapmak için pazara gelen vatandaşlar maske takmayı ihmal etmedi. Esnaf da maske kuralına uyarken, bazılarının çenesinin altında tuttuğu görüldü. Anneleriyle pazara gelen çocukların da maske taktığı gözlemlendi. 

Bu arada Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı yüz güldürdü, bazılarının ise cep yaktı.
 Patates, soğan, maydanoz, marul, ıspanak 2 ile 2 buçuk liradan satışa sunulurken, son birkaç haftadır fiyatı artan domates 8 liradan tezgaha kondu. Haftalık alışverişini yapmak için pazara akın eden vatandaşlar, ucuz ürünlerden kilo kilo alırken, pahalı ürünlere temkinli yaklaştı.
Pazarda dün fiyatlar şöyleydi:
Biber: 7 TL
Domates: 8 TL
Patlıcan: 3 Kilo 10 TL
Pırasa: 3 Bağ 10 TL
Kavun: 6 TL
Patates: 2 TL
Soğan: 2 TL
Elma: 8 TL

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Salatalık: 7 TL
Muz: 8 TL
Portakal: 6 TL
Mandalina: 6 TL
Böğrülce: 5 TL
Havuç: 5 TL
Limon: 7 TL
Kabak: 5 TL
Maydanoz: 2 TL
Yeşil Soğan: 2 TL
Marul: 2,5 TL
Ispanak: 2,5 TL

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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