Turizm can çekişiyor

Coronavirüs salgını nedeniyle turizm sektörü 1950 yılından bu yana en büyük krizi yaşıyor. Her yıl Dünya Turizm Günü olarak kutlanan 27 Eylül buruk geçerken, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, salgından dolayı sektörün zor durumda olduğunu ifade etti.

Bakan Evren, 27 Eylül Dünya Turizm Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Geçtiğimiz yıla kadar dünyada ortalama her yıl 800 milyon kişi seyahat ediyordu, bu yıl salgından ötürü bu rakamların çok gerisinde kalındı. 27 Eylül’ü buruk kutluyoruz” dedi.



Bakan Evren, KKTC’deki çarkların durmaması, insanların işsiz kalmaması, turizm ve turizme bağlı yan sektörlerin ayakta kalması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Evren, bu dönemde de turizm paydaşlarıyla birlikte çalıştıklarını belirterek, “2021 yılının kaybedilmemesi için de ileriye dönük bir takım çalışmalar sürdürüyoruz. 44 yıl öncesine baktığımız zaman, turizmde elde edilen gelişme ve başarıların, bu yıl olmasa da ileriki yıllarda yeniden yakalanacağına, sektörün özlenen günlere geri döneceğine inancım tamdır” dedi. Turizmin ekonomiye katkısının, kültürleri ve toplumları bütünleştirici rolünün dünyada her zaman egemen olmasını dileyen Bakan Evren, buruk olsa da turizm sektörünün ‘Dünya Turizm Günü’nü kutladığını ifade etti.