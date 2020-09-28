Turizm can çekişiyor

Coronavirüs salgını nedeniyle turizm sektörü 1950 yılından bu yana en büyük krizi yaşıyor. Her yıl Dünya Turizm Günü olarak kutlanan 27 Eylül buruk geçerken, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, salgından dolayı sektörün zor durumda olduğunu ifade etti.
Bakan Evren, 27 Eylül Dünya Turizm Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Geçtiğimiz yıla kadar dünyada ortalama her yıl 800 milyon kişi seyahat ediyordu, bu yıl salgından ötürü bu rakamların çok gerisinde kalındı. 27 Eylül’ü buruk kutluyoruz” dedi.
Coronavirüs salgını nedeniyle turizm sektörü 1950 yılından bu yana en büyük krizi yaşıyor. Her yıl Dünya Turizm Günü olarak kutlanan 27 Eylül buruk geçerken, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, salgından dolayı sektörün zor durumda olduğunu ifade etti.
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