Tam bir hukuk adamıydı

Başsavcı, Meclis Başkan Yardımcılığı ile İçişleri ve Sağlık Bakanlığı görevlerinde de bulunan ve geçen yıl yaşamını yitiren Oktay Feridun, ölüm yıl dönümünde anılırken, Eski Meclis Başkanı ve başbakanlardan Hakkı Atun, Oktay Feridun’un ölüm nedeniyle mesaj yayımladı. Atun, mesajında, Feridun’un her yönüyle sevgi, saygı duyulacak bir insan ve tam bir hukuk adamı olduğunu belirtti.

Atun, Oktay Feridun’u, Türk Cemaat Meclisi altında örgütlendikleri 1963 yılından itibaren tanıdığını kaydederek, Feridun’la ilgili anılarını şu sözlerle anlattı:



“Türk İdaresi’nin Başsavcısı olarak Cumhurbaşkanlığı Muavinliğine yazdığı yazıların dağıtımı Planlama ve İnşaat Dairesi’ne de gelir, bu yazılar genç memurlar olarak dikkatimizi çekerdi. Çünkü gayet cesur ve dürüst bir üslupla Denktaş Bey’i dahi eleştirmekten çekinmezdi.. İleriki yıllarda onu daha da yakından tanıma, onunla yüz yüze çalışma fırsatı, daha doğrusu şansı elde ettim. 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sonra kurulan Nejat Konuk hükümetinde İçişleri ve Sağlık Bakanı olarak görev aldı. Titizliği, çalışkanlığı, devlet adamlığı ile hepimize, diğer kabine üyelerine örnek olurdu. Onunla çalışmak Başbakan Nejat Konuk için de güven verici bir olaydı. Cumhuriyetin bu ilk hükümetinde ben de ikinci kez İskan Bakanlığı’na getirilmiştim. Oktay Bey’in politikayı pek benimsediği ve sevdiği söylenemezdi. Özellikle sendikalar yerli yersiz çıkışlarından rahatsız olduğu belli olurdu.”Atun, mesajını şu ifadelerle tamamladı:“İkinci Cihan Harbi’nin en civcivli yıllarında, Mısır üzerinden Kahire İskenderiye’de bir ay bekledikten sonra İngiltere’de hukuk tahsili yapan bu değerli insan mesleğinin hakkını vermekten ölünceye kadar geri durmadı. Onu rahmet ve seviyle anar, ailesine başsağlığı dilerim.”