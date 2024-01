Önlem alınmalı

Uzun araç kuyrukları ve dakikalarca süren giriş-çıkış işlemleriyle ilgili sürekli gündeme gelen Metehan Sınır Kapısı’ndaki bir başka soruna dikkat çekildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar, Metehan’dan her gün geçen binlerce aracın hava kirliliğine neden olduğunu belirtti. İncirli, “Elbette geçiş noktalarının sayılarının artırılması yönündeki düşüncelerimiz bakidir ama Metehan’daki hava kirliliği tehdidinin bekleyecek hali yoktur. Çevre Koruma Dairesi’ni Metehan’da hava kalitesi ölçümü yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz ”dedi.

İncirli, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede her gün geçen binlerce aracın yarattığı hava kirliliğine dikkat çekti.

Sıla Usar İncirli’nin açıklaması şöyle:

“ ‘Metehan’da izdiham’, ‘Metehan’da çile’. Gazetelerde sık gördüğümüz manşetler bunlar. Peki, Metehan’dan her gün geçen binlerce aracın yarattığı hava kirliliğinin farkında mıyız? Hele yaz aylarında kirlilik dayanılmaz bir hal alıyor. Egzoz dumanından korunmak için bizler araba pencerelerimizi kapatabiliriz ama çalışanlarınki yaptıkları iş gereği hep açık kalmak zorunda. Çevredeki canlılar da kirlilikten nasiplerini alıyor. İnsan vücudunda hava kirliliğinden etkilenmeyen organ ve sistem yoktur. Özellikle Solunum ve dolaşım sistemleri üzerindeki etkisi büyüktür.

Hastalıkların daha erken yaşta ortaya çıkmasına neden olur. Çevre Koruma Dairesi'nin yönetiminde 9 adet sabit hava kalitesi ölçüm istasyonu olduğunu biliyoruz. Daire müdürlüğünden seyyar hava ölçüm cihazının da olduğu ve İskele’de konuşlandığı bilgisini aldık.

Daire’nin Metehan’daki geçiş noktasında düzenli olarak hava kalitesi ölçümü yapması gerekir. Başta uzun saatler kirli havayı solumak zorunda kalan çalışanlar olmak üzere geçiş noktasını kullanan herkesin sağlığı hava kirliliğinden olumsuz etkileniyor. Bugüne kadar bu ölçümlerin yapılmamış ve tedbir alınmamış olması büyük bir eksikliktir. Ölçümler yapılarak hava akışkanlığını hızlandıran havalandırma sistemleri en kısa sürede kurulmalı, hava kalitesi düzenli takip edilmelidir. Elbette geçiş noktalarının sayılarının artırılması yönündeki düşüncelerimiz bakidir ama Metehan’daki hava kirliliği tehditinin bekleyecek hali yoktur. Çevre Koruma Dairesi’ni Metehan’da hava kalitesi ölçümü yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz.”