Kuzey Kıbrıs’a öğrenci vizesi ile gelen ancak okula kayıt yaptırmayı yıllarca kaçak yaşam süren Nijeryalı Ronald Osahon Otabor, artık ülkesine dönmeye karar verip, bilet aldıktan 3 gün sonra tespit edildi.

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Cezaevine gönderilmesi talep edilen zanlı, “3 gün önce 30 Ocak 2024 tarihli bilet aldım, ülkeme gidecektim. Bırakın gideyim, böylece devletiniz deport masrafından kurtulur” dedi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru zanlının, 10 Ocak 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında Küçükkaymaklı bölgesinde devriye gezen Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ ekipleri tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis, Ronald Osahon Otabor'ın yapılan muhaceret kontrolünde, 21 Kasım 2021 tarihinden itibaren toplam 780 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, suçüstü tutuklanan zanlıyla ilgili muhaceret şubesinden gerekli ifadelerin temin edildiğini belirtti. Polis, zanlının ülkeye öğrenci vizesi ile giriş yaptıktan sonra herhangi bir yasal işlem yapmadığını ve kaçak yaşam sürdüğünü söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksatlı merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise 3 gün önce 30 Ocak 2024 tarihinde ülkeden ayrılmak için uçak bileti aldığını söyledi. Zanlı, “30 Ocak 2024 tarihli bilet aldım, ülkeme gidecektim. Bırakın gideyim, böylece devletiniz deport masrafından kurtulur” dedi.

Mahkeme, zanlının 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.