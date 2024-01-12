ELAM yasaklı

KKTC Bakanlar Kurulu, Fasıl 154 Ceza Yasası'nın 63'üncü maddesi tahtında, yapılan 2024 Yasa Dışı Terör Örgütleri Emirnamesi’ni resmi gazetede yayınladı.

Buna göre; Türkiye’nin ‘terör’ listesine aldığı tüm örgütler için, Kuzey Kıbrıs’ta da yönetici ve üyeleri için resim taşıma ve flama kullanma yasaklandı.

Bakanlar Kurulu’nun açıkladığı liste içinde Yunanistan’daki Hrisi Avgi (Altın Şafak), KEA (Helen Direniş Hareketi) ve Güney Kıbrıs’taki ELAM (Rum Ulusal Halk Cephesi) de bulunuyor. Nikos Anastasiadis’in başkanlığı döneminde siyasallaşan ELAM’ın, Rum parlamentosunda 4 temsilcisi bulunuyor.

7 yıla kadar hapis cezası var

Bakanlar Kurulu’nun Fasıl 154 Ceza Yasası'nın 63'üncü maddesi tahtında her 12 ayda bir terör örgütü listesini yenileme yetkisi bulunurken, aynı yasanın 51,52,53,54,55,56,57,58,59, 60 ve 61’inci maddeleri de örgütlere üye olan veya başka bir bağlantısı bulunanlarla ilgili cezaları düzenliyor.

Buna göre; örgütte görevli veya yetkili biri olan bir kimse için 7 yıla kadar hapis öngörülüyor.

Yasa dışı cemiyete üye olmak veya yasa dışı örgütü övmek ve üye olunmasını teşvik etmek suçları için de 5 yıl hapis cezası veriliyor. Örgüte aidat verme suçu ise bir yıl hapis cezası öngörüyor.

Terör örgütü listesi

Kürdistan İşçi Partisi/Halk Kongresi (PKK/KONGRA-GEL), Kürdistan Topluluklar Birliği(KCK), PYD (Suriye Demokratik Birlik Partisi) (PKK'nın Suriye Kolu), YPG (PYD'nin Silahlı Birliği), YPJ (YPG'nin Silahlı Kadın Birliği), PJAK (Kürdistan Özgür Yaşam Partisi), HPG (PKK'nın Silahlı Birliği), YJA STAR (PKK'nın Kadın Silahlı Birliği), HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi), YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi), YPS (Halk Savunma Birliği), HPJ (PJAK'm Kadın Silahlı Birliği), YRK (PJAK'ın Silahlı Birliği), YBŞ (Sincar Direniş Birlikleri), TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri), YJE (Yekinen Jinen Ezidxan/Ezidi Kadın Birimleri), EFEN (Elen Ruhlu Gençler Örgütü), HRISİ AVGİ (Altın Şafak Örgütil), ELAM (Rum Ulusal Halk Cephesi), KEA (Helen Direniş Hareketi), Kara Tugaylar Örgütü, HİZBULLAH (Hizbullahi Kurdi), EL KAİDE (Kuruluş), İBDA-C (İslami Büyük Doğu Akıncıları-Cephesi), lŞİD (Irak ve Şam İslam Devleti) (Devlet'Ul İslamiyye Fi'l lrak, Ve Şam (DAİŞ-DEAŞ), Uluslararası yazışmalarda Ad-Dawlah, Al-İslamiyah Fi Lraq VVaAsh-Sham (DAESH), FETÖ/PDY (Fetullahcı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması), BOKO HARAM (Cemaat-i Ehl-i Sünnet'it Davet'il-1 Ve'l Cihad), DHKP-C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi), TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist), TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Partisi), MLKP (Marksist-Leninist Komünist Partisi), MKP (Maoist Komünist Partisi), Enternasyonalist Özgürlük Taburu (Tabura Azadi ya İnternasyonal).”