‘Hayatın bir parçası oldu’

Ömer KADİROĞLU

KKTC’de akıllı telefon kullanımında 2013’ten bu yana yüzde 294 artış olurken, Diyalog’a konuşan vatandaşlar, en çok sosyal medyaya bakmak için cep telefonu kullandığını söyledi. Vatandaşlar, internete bağlanan cep telefonlarının günümüzde hayatın bir parçası haline geldiğini ifade etti. Teknolojiye ve bilgiye kolay erişim sağlamaktan memnun olduklarını ancak kabarık faturaları ödemekte zorlandıklarını ifade etti.

Ne dediler…?

Yusuf Atlar

“Cep telefonu kullanıyorum ve daha çok işimle alakalı iletişim amaçlı kullanıyorum. Daha önce 160-170 TL ödediğim faturam şu anda 400 lira civarındadır. 4 fatura ödüyorum. Eşimin ve çocuklarımın da hatları var. Bin 600 lira gibi bir rakam ödüyorum. Bu durum tabi ki aile bütçemizi olumsuz etkiliyor.”

Mustafa Zarei

“Cep telefonunda daha çok interneti kullanıyorum. Sosyal medyaya gezinmeyi seviyorum. Aylık 150 TL civarında ödüyordum ancak şu an ne kadar oldu bilmiyorum. Paket ücretlerinin arttığını biliyorum ancak henüz hattıma paket almadığım için yeni fiyatlarını bilmiyorum. Bazı zamanlarda internet veya telefon hatlarında sıkıntılar yaşıyoruz.”

Beril Karalım

“Cep telefonu kullanıyorum ve daha çok sosyal medya kullanımı yapıyorum. Son faturam 500 civarı geldi. İki ay önce 300 civarı ödediğim faturam son ay 500 civarında geldi. Bu rakamlar aile bütçemizi etkiliyor. Başka bir şeye ayırabileceğim bütçemi telefon faturası için ayırmak zorunda kalıyorum. Hizmet aldığım operatörden bazen memnunum bazen değilim. Bazen telefon çekmez bazen internet çekmez ve daha iyi bir internete geçtik deseler de zaman zaman sorunlar yaşıyoruz.”

Ercan Keser

“Cep telefonunu özellikle internet için kullanıyorum. Son faturam 280 civarında geldi. Daha önce daha az rakamlar öderdim ancak son faturam biraz kabarık geldi. Bir benim bir de eşimin birer tane hattımız var ve onları kullanıyoruz.”

Hüseyin Alsancak

“Cep telefonu kullanıyorum ve daha çok arama yapmak için kullanıyorum. Son telefon faturam 300 civarında bir rakamdı. Bu ödediğimiz yüksek faturalar aile bütçemizi etkiliyor. Zaman zaman bağlantı sorunları yapıyoruz ve ödediğimiz para karşılığında aldığımız hizmet memnun edici değildir.”

Sevda Adak

“Cep telefonu kullanıyorum ancak bu ekonomide cep telefonu kullanımı lüks oluyor. İlk başladığımızda 200 lira fatura öderken, bugün 600 lira fatura ödemek durumundayız. Bu faturalar elbette ki bütçemizi olumsuz yönde etkiliyor. Hem arama hem de internet olarak kullanıyorum. Şu anda güneye geçip tekrar kuzeye geldiğimiz zaman hatlarda kopukluklar yaşıyoruz ve bunun düzeltilmesini istiyoruz.”

Aslıhan Dalka

“Cep telefonu kullanıyorum ve daha çok mesaj gönderme olarak kullanıyorum. Daha önce daha az ödediğimiz faturaları şimdilerde 500-600 TL civarında geliyor. Şu anda sadece internetin çok yavaş olduğunu ve alt yapısının daha da iyi bir noktaya getirilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Halil Bekcan

“Cep telefonunu daha çok sosyal medya amaçlı kullanıyorum. 800 civarında fatura ödüyorum. Daha önce 300 TL civarındaki faturam 800’e çıktı. 4.5 G’ye geçildiğinde biraz sıkıntılar yaşanmıştı ancak şimdilerde biraz daha iyi bir durumdadır.”