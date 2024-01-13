Resmi belge yayınlandı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İyi Niyet Misyonu ve UNFICYP raporları Çarşamba günü resmi belge olarak dolaşıma sunuldu.

Politis gazetesi; BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 13 Ocak-12 Aralık 2023 tarihlerini kapsayan İyi Niyet Misyonu ve UNFICYP raporlarının Çarşamba günü resmi belge olarak yayımlandığını yazdı.

Gazete haberinde, her iki raporun da içeriklerine ayrıntılı şekilde yer verirken, Guterres’in “iki lideri diyaloğa açık olmaları yönünde cesaretlendirmeye devam edeceği” mesajını verdiğini belirtti.

Habere göre Guterres raporlarında özetle, “her iki tarafın ara bölgeyi toplamda 302 kez ihlal ettiklerini, bu ihlallerden 60’ının ciddi ihlaller olduklarını” belirterek “Ayios Demetios” (Metehan) ve “Pila” (Pile) bölgelerindeki “ihlallere” özellikle vurgu yaptı.

Kapalı bölge Maraş’taki gelişmeler konusundaki endişelerini de dile getiren Guterres, BM’nin Maraş konusundaki tezinin “değişmez olduğu” vurgusunda bulundu.

Guterres, garantör devletler olan Yunanistan, Türkiye ve İngiltere’ye de “Kıbrıs’ta karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulunabilmesi için tarafları cesaretlendirmeleri”, taraflara ise Güven Yaratıcı Önlemler uygulama çağrısında bulundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Guterres’ten Liderlere Diyaloga Açık Olmaları Çağrısı”.

Alithia: “Garantör Devletleri İki Lideri Diyaloga Teşvik Etmeye Çağırıyor”