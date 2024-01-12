2 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da aldığı ihbar üzerine bir eve baskın yapan narkotik ekipleri uyuşturucu ele geçirmezken, ülkede kaçak yaşam süren iki kişiyi tespit etti.

Suçüstü tutuklanan Fechukwu Kingsley Anyanwu ile Cynthia Aghenta dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada söz hakkı verilen zanlılardan Anyanwu parası olmadığı için muhaceret iznini yenilemediğini söylerken, Aghenta ise bilet alıp ülkesine gitmek istediğini ifade etti.

Polis, 10 Ocak 2024 tarihinde Göçmenköy'de bir apartman dairesinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada tespit edilen Anyanwu'nun yapılan muhaceret kontrolünde 24 Ekim 2022 tarihinden itibaren 443 gün, Aghenta'nın ise 21 Aralık 2022 tarihinden itibaren 744 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerini tespit ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların suçüstü tutuklanarak, haklarında soruşturma yapıldığını kaydetti.

Polis, zanlılarla ilgili İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesinden ifade temin edildiğini, KKTC’de herhangi bir yasal bağı bulunmadıklarını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlıların 20 gün süre ile merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlılardan Fechukwu Kingsley Anyanwu parası olmadığı için muhaceret iznini yenilemediğini, kısa süre önce babasını kaybettiğini söyledi.

Zanlı Cynthia Aghenta ise ailesini aramak istediğini, onların bilet alabileceğini ve ülkesine dönmek istediğini ifade etti.

Mahkeme, zanlıların 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verirken, bu süre içerisinde aileleriyle görüşebileceklerini söyledi.