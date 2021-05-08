"Hükümet vizyonsuz"

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, hükümeti plansız, vizyonsuz olmakla suçlayarak, “Her ülke küresel ekonomik krizle mücadele için elindeki kaynakları etkin ve adil paylaşmaya devam ederken KKTC’de hükümet ekonomiyi el birliğiyle felakete sürüklüyor” dedi.

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, Kovid-19 salgınının her ülkede alınan tedbirlerle kontrol altına alındığını ve buna paralel olarak birçok ülkede ekonomide düzelme yaşandığını belirterek, KKTC’de ise tam tersi bir durum yaşandığını savundu.



Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) geçtiğimiz ekim ayında küresel ekonominin düzelme sinyalleri vermeye başladığı yönünde açıklama yaptığını hatırlatan Baybars, KKTC’de ise ekonomide daralma ile işsizlik yaşandığını ve bunun ülkedeki farklı alanları daha dramatik bir hale soktuğunu söyledi.Baybars, “Başta turizm ve yükseköğrenim olmak üzere; KKTC ekonomisinde önemli ölçüde bir talep azalması ve daralma var. Bir yanda Turizm Bakanlığı tarafından ortaya konulamayan vizyon, turizm sektörünün ve bu sektöre bağlı 50’den fazla yan sektörün kendi öngörülerini ortaya koyamaması, plansızlık ve vizyonsuzluk, diğer yanda ise sadece 3 günlük kapalı turizmle turizm modellemesini hayata geçirdiğini ve turizmi canlandırdığını iddia eden Turizm Bakanlığı… Bu tutum, maalesef turizmdeki ve ona bağlı sektörlerdeki ekonomik yaraları artırmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.Yabancı yatırımcıya bağlı olarak gelişen gayrimenkul sektörü ve bu sektöre bağlı 63 sektöre ekonomik anlamda merhem olacak yatırımcıların henüz ülkeye gelişlerinin sağlanamamış olmasının da diğer bir sıkıntı olduğuna işaret eden Baybars, bu konuda da sağlık koşulları sağlanarak açılım yapılmasının şart olduğunu vurguladı. Baybars, ülkeye sıcak paranın girişini sağlayacak yatırımcıların gelişiyle ilgili de hâlâ bir adım atılmadığını öne sürdü.