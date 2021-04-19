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Yenierenköy’de geniş çaplı test yapılacak

Yenierenköy’de vaka sayısı 12’ye çıktı, belediye harekete geçti

Yenierenköy’de geniş çaplı test yapılacak
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Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, son iki günde yapılan testlerde karantina merkezinde 2, Yenierenköy'de ise 2 vaka tespit edildiğini belirtti. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yeşilırmak, Yenierenköy’de toplam vaka sayısının 12’ye yükseldiğine dikkat çekti.
Yeşilırmak, yarın bölgede geniş çaplı tarama yapılacağını ifade etti.

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Emrah Yeşilırmak’ın açıklaması şöyle:
Yapılan testlerde karantina merkezinde 2 Yenierenköy köyümüzden 2 vaka tespit edilmiştir. Toplam vaka sayımız 12 olmuştur. Tüm vatandaşlarımızdan ricam 15 gün boyunca birbirleri ile temas kurmamaları yönündedir aksi takdirde zinciri kırmamız mümkün olmayacaktır. Salı günü özellikle Yenierenköy özelinde geniş bir tarama yapılacaktır. Yapacağımız PCR testlerine içinde en ufak bir tereddüdü olan vatandaşlarımızın da katılması çok önemlidir. “ 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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