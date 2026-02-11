Ortak denetim yapıldı

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi ile Gıda Mühendisleri Odası, Ramazan ayı öncesinde fırınlar ve unlu mamul üretim tesislerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Zabıta Birimi ekipleri ile Gıda Mühendislerinin birlikte yürüttüğü denetimlerde, sağlık karnesi eksik olduğu tespit edilen 5 işletmeye mevzuatta öngörülen brüt asgari ücretin yarısı oranında idari para cezası uygulandı.

Hijyen koşullarına uymadığı belirlenen bir işletmeye ise brüt asgari ücret tutarında ceza kesilerek, üre-tim hanesinde gerekli hijyen şartları sağlanana kadar faaliyeti durduruldu.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kent halkının sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağ-lamak amacıyla zabıta denetimlerinin bilimsel, şeffaf ve kararlı bir anlayışla sürdürüldüğü belirtildi. Ramazan ayı boyunca tüm gıda işletmelerinde denetimlerin etkin şekilde devam edeceği vurgulandı.

Satış ve imalat alanları titizlikle inceleniyor

Denetimlerde işletmelerin fiziki koşulları, personel hijyeni, gıda muhafaza şartları, etiketleme kuralları ve mevzuata uygunluk esas alınıyor. Personel hijyeni ve sağlık karnelerinin güncelliği, hammaddelerin temin ve saklama koşulları, hijyenik üretim, havalandırma ve aydınlatma sistemleri ile satış ve imalat alanları titizlikle inceleniyor. Tespit edilen eksiklikler resmi tutanaklarla kayıt altına alınıyor.

Denetimlerin marketler, bakkallar, okul kantinleri ile festival, etkinlik ve geçici satış alanlarını da kapsa-dığı belirtilirken, son kullanma tarihi geçmiş, etiketsiz ya da uygun koşullarda muhafaza edilmeyen ürünlerin zabıta ekiplerince müsadere edilerek imha edildiği bildirildi.