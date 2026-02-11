banner564

Yazık oldu

Ektam Kıbrıs’ta devam eden grevler yüzünden şirket yönetimi ‘kapatma’ kararı aldı

Yazık oldu

  Uluslararası ambargolara karşın bir dünya markası olan Pepsi’nin yanı sıra değişik içecekler imal eden ve ülke ekonomisi açısından önemli bir kuruluş olan Ektam Kıbrıs’ta grev eyleminin devam etmesi nedeniyle şirket yönetiminin kapatma kararı aldığı öğrenildi.

   Kapatma kararının bugün şirketin hukuk yetkilisi tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-kanlığına iletilmesi bekleniyor.
   Grevle ilgili açıklama yapan bir şirket yetkisi “Hiçbir somut hak kaybı ya da resmi şikâyet tarafımıza iletilmemişken, çözüm yolları tüketilmemişken ve yasal süreçler işletilmemişken doğ-rudan grev yoluna gidilmiş olması karşısında şaşkınız, hayretler içerisindeyiz ve üzgünüz” dedi.
   Şirkete bugüne kadar çalışanlar tarafından iletilmiş herhangi bir ücret, izin veya sosyal hak şikâyeti bulunmadığını belirten yetkili “Ücretler eksiksiz ve zamanında ödenmiş, yasal haklar tam olarak kullandırılmıştır. İşyerimiz uzun yıllardır karşılıklı güven, saygı ve dayanışma teme-linde bir ‘aile ortamı’ içerisinde faaliyet göstermektedir” diyerek şunları kaydetti:
   “Buna rağmen söz konusu grevin, yürürlükte herhangi bir toplu iş sözleşmesi bulunmamasına, grev hakkını doğuran yasal bir toplu iş uyuşmazlığı sürecinin başlatılmamış olmasına ve bildirim aşamalarının işletilmemesine rağmen gerçekleştirilmiştir. Bu haliyle mevcut eylemin hukuka aykırı olduğu kanaatindeyiz. Hiçbir somut hak kaybı ya da resmi şikâyet tarafımıza iletilmemiş-ken, çözüm yolları tüketilmemişken ve yasal süreçler işletilmemişken doğrudan grev yoluna gidilmiş olması üzüntü vericidir.”
 

Rıza Murat
Rıza Murat - 11 saat Önce

Yolun Sonu Görünüyor
Musa Eroğlu

Girneli
Girneli - 9 saat Önce

Kapatma dediğiniz lokavt (lock-out) olmasın sakın!
İşçilerin grev hakkı varsa işverenin de lokavt hakkı vardır!
Hadi bakalım hodri meydan!!!

Tamer Karadeniz
Tamer Karadeniz - 8 saat Önce

KKTC'de Hint Kinasi nerede satilir? Sendikacilar icin bir kac kg alinmasi lazim.. En ufak olayda grev yaptiran sendikacilarin marifetidir bu. Eger isverenin kapatma karari dogruysa, bakalim sendika yeni is bulabilecek mi bu iscilere?

Tamer Karadeniz
Tamer Karadeniz - 8 saat Önce

Grev en son yapilacak eylemdir. Lokavt da oyle.. Sahibi isci alacaklarini tamamiyle odedikten sonra, ben isletmemi kapattim, hadi herkes kendi yoluna diyebilir. Yasal sure sonunda da isyerini yeniden acip, su anda kidem itibariyle yuksek ucret aldigi dusunulenlerin yerine, asgari ucretle yeni elemanlar da alabilir. Bu durumda islerini kaybeden eski calisanlarin vebali ne olacak..?

Doğru Söz
Doğru Söz - 10 saat Önce

Ifadelerin birbiri ile çelişiyor. Ya sen eksiksin ya da eksiklere hitap ediyorsun. Hikaye yalan da olsa tutarlı olmalı. Hem yalan hem tutarsız hiķaye olmamalı.

Rıza Murat
Rıza Murat - 8 saniye Önce

Bugüne kadar KKTC neyi başarabildi ki Pepsiyi de başarabilsin ! Alın Size Dev HSBC !

