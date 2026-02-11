Yazık oldu

Uluslararası ambargolara karşın bir dünya markası olan Pepsi’nin yanı sıra değişik içecekler imal eden ve ülke ekonomisi açısından önemli bir kuruluş olan Ektam Kıbrıs’ta grev eyleminin devam etmesi nedeniyle şirket yönetiminin kapatma kararı aldığı öğrenildi.

Kapatma kararının bugün şirketin hukuk yetkilisi tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-kanlığına iletilmesi bekleniyor.

Grevle ilgili açıklama yapan bir şirket yetkisi “Hiçbir somut hak kaybı ya da resmi şikâyet tarafımıza iletilmemişken, çözüm yolları tüketilmemişken ve yasal süreçler işletilmemişken doğ-rudan grev yoluna gidilmiş olması karşısında şaşkınız, hayretler içerisindeyiz ve üzgünüz” dedi.

Şirkete bugüne kadar çalışanlar tarafından iletilmiş herhangi bir ücret, izin veya sosyal hak şikâyeti bulunmadığını belirten yetkili “Ücretler eksiksiz ve zamanında ödenmiş, yasal haklar tam olarak kullandırılmıştır. İşyerimiz uzun yıllardır karşılıklı güven, saygı ve dayanışma teme-linde bir ‘aile ortamı’ içerisinde faaliyet göstermektedir” diyerek şunları kaydetti:

“Buna rağmen söz konusu grevin, yürürlükte herhangi bir toplu iş sözleşmesi bulunmamasına, grev hakkını doğuran yasal bir toplu iş uyuşmazlığı sürecinin başlatılmamış olmasına ve bildirim aşamalarının işletilmemesine rağmen gerçekleştirilmiştir. Bu haliyle mevcut eylemin hukuka aykırı olduğu kanaatindeyiz. Hiçbir somut hak kaybı ya da resmi şikâyet tarafımıza iletilmemiş-ken, çözüm yolları tüketilmemişken ve yasal süreçler işletilmemişken doğrudan grev yoluna gidilmiş olması üzüntü vericidir.”

