Ortam gerildi

Cumhuriyet Meclisi’nin dünkü birleşimi, fiber projesine ilişkin itirazlar nedeniyle saatlerce gecikmeli olarak başladı.

Birleşim öncesinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın başkanlığında gerçekleşen toplantıya Türk-Telekom yetkililerinin yanı sıra Tel-Sen, Bilgisayar Mühendisleri Odası, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu ile Telefon Dairesi’nin temsilcileri katıldı. Bu arada Türk Telekom yetkililerinin Ankara ile sürekli irtibat halinde olduğu belirtildi.

Meclis Genel Kurulu’nun 8 saat gecikmeyle akşam saatlerinde toplanması üzerine ana muhalefet lideri Sıla Usar İncirli’nin sert eleştirileri Başbakan Ünal Üstel tarafından yanıtlandı.

Daha sonra söz alan CTP’li milletvekilleri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın yanı sıra fiber protokolüne destek veren iktidar mensuplarına ağır eleştiriler yöneltti.

Meclis’te önce toplantı yapıldı

Fiber altyapı projesine ilişkin çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Meclisi’nde toplantı yapıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, fiber altyapı protokolünün kamuoyunda çeşitli tartışmalara yol açtığını belirterek, süreç içinde ek protokolün gündeme geldiğini ifade etti.

Erhan Arıklı, bu çerçevede internet servis sağlayıcıları, Tel-Sen, Bilgisayar Mühendisleri Odası, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ile Telefon Dairesi’nden temsilcilerin Meclis’te bir araya geldiğini belirtti.

Arıklı, toplantının amacının söz konusu projeyi en doğru ve verimli şekilde hayata geçirmek olduğunu ifade ederek, fiber altyapı projesinin ülke adına önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Erhan Arıklı, paydaşların katkısıyla projenin en mükemmel şekilde uygulanmasının hedeflendiğini de söyledi.

Genel kurul bileşimi 8 saat geç başladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısı saat 18.15’te başladı. Genel Kurul’da fiber optikle ilgili onay yasa tasarısı görüşüldü. Genel Kurul’da muhalefet ve iktidar arasında tartışma yaşandı.

Genel Kurulda sesler yükseldi

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 62’nci madde tahtında söz alarak Meclis’in saat 10.00’da çalması gereken zillerinin 18.15’te çaldığını, 8 saat Genel Kurul’un açılmasını beklediklerini söyledi. Fiber optik konusuna değinen, bu metinin aylardır tartışıldığını, bu işlerin ihalesiz yapılmayacağını, 25 yıl memleketin ipotek altına alınamayacağını defalarca dile getirdiklerini söyleyen İncirli, Genel Kurul açılmasına rağmen toplantıların sürdüğünü belirtti. İncirli, bu protokolün geri çekilmesini istedi. Zaman zaman Genel Kurulda sesler yükseldi.

İncirli: Hükümet istifa etmeli

“Memleketi, memleketin kurumlarını devrediyorsunuz. Siz bu memleketten vazgeçtiniz ama biz bu memleketten vazgeçmeyeceğiz” diyen İncirli, fiber optik protokolündeki sorunların ek protokolle çözülemeyeceğini belirtti.

Rüşvet iddialarının Ünal Üstel’e kadar uzandığını savunan İncirli, “Hükümetin tepesindeki kişi ile ilgili çok ciddi iddialar vardır. Hükümetin hemen istifa etmesi gerek. Bunların temize havale edilmesi gerek… Bu memleket sizin elinizde hayır etmez… ” ifadelerini kullandı.

İddiaların soruşturulması gerektiğini söyleyen İncirli, “İnsanlar temiz bir yönetim istiyor, çalan, çırpan, yolsuzluk yapan bir idare istemiyor. İnsanlar ekmek parası için, devleti için çalışıyor, siz çalıyorsunuz” dedi.

Üstel: Bu yasa ülkemiz için önemlidir

Başbakan Ünal Üstel, kürsüye çıkarak İncirli’yi yanıtladı.

Başbakan Ünal Üstel, Meclis'in geç açılmasından ötürü milletvekillerinden ve halktan özür dileyerek, fiber optik projesinin hayati bir proje olduğunu, gecikmenin bu nedenle yaşandığını söyledi.

Protokolün komitede görüşüldüğünü, teknik konularda uzun saatler çalışıldığını anımsatan Üstel, bu onay yasasının Türk Telekom yetkilileri ve paydaşlarla da görüşüldüğünü belirtti.

Üstel, söz konusu protokolün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye’de, Resmi Gazetede yayımlandığını anımsattı.

“Bu yasa ülkemiz için önemlidir. Gençlerin önünü açmak için önemlidir. Bu yasa, haberleşmede çığır açacak bir yasadır” diyen Üstel, hükümet programında bu konuda halka söz verdiklerini belirti.

Bütün halkı kucaklayacak bu projeyi Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yaptıklarını kaydeden Üstel, muhalefetin Türkiye’den gelen hangi projeye onay verdiğini sordu.

“Su projesine de karşı çıkmıştınız”

Muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Üstel, geçmişte Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan projelere de karşı çıkıldığını söyledi.

İmzalanan su projesini hatırlatan Üstel, “Bugün susuzluk çekilmiyorsa, Türkiye Cumhuriyeti’nden imzaladığımız su projesiyle oldu. 2015’te su aktı, siz iktidardaydınız. Dağıtımını dahi yapamadınız” ifadelerini kullandı.

Ercan Havalimanı projesine ve yıllardır yarım kalan diğer projelere de değinen Üstel, tıpkı Ercan gibi geçmiş dönemde yarım bırakılan diğer projelerin de muhalefet dönemlerinde tamamlanamadığını hatırlatarak, biz iktidara geldik ve tüm yarım kalan projeleri hayata geçirdik dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis yerleşkesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla ülkeye kazandırılan yeni yerleşkelerin KKTC’nin “mührü” olduğunu söyledi.

Belediyeler reformuna da değinen Üstel, reform sürecinde yoğun tartışmalar yaşandığını ancak geri adım atmadıklarını belirterek, bugün belediyelerin borçlanmadan halka hizmet edebildiğini ve altyapı projeleri gerçekleştirebildiğini ifade etti.

“Ellerimiz temizdir”

Konuşmasının son bölümünde yöneltilen bazı eleştirilere yanıt veren Üstel, “UBP’nin elleri temizdir. Aynaya baksınlar” dedi.

Ağır cezada yargılanan bazı isimlere atıfta bulunan Üstel, hükümet olarak halka hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Verilemeyecek bir hesabım yoktur

UBP–YDP–DP’nin 29 milletvekiliyle görevde olduğunu belirten Üstel, “Verilemeyecek bir hesabım yoktur. Hukuk devletine inancımız vardır; savcılığa, polise inancımız tamdır.” ifadelerini kullandı.

Üstel, halka hizmet için seçime kadar göreve devam edeceklerini belirtti.

İncirli, Üstel’i konuları çarpıtmakla suçladı

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yeniden söz alarak, her tartışmalı konunun bazı kalıplara sokulduğunu söyledi.

Başbakanı "konuları çarpıtmakla" suçlayan İncirli, CTP’nin Türkiye ile derdi varmış gibi gösterilmek istendiğini söyleyerek, “Bizim sizinle derdimiz var” dedi.

Şahali: ‘Biz temiziz’ demekle temiz olunmaz

Protokolle ilgili söz alan CTP milletvekili Erkut Şahali ise Başbakanla ilgili iddialar olduğunu, bunların araştırılması gerektiğini belirterek, "‘Biz temiziz’ demekle temiz olunmaz. Hepiniz birlikte hareket ettiğiniz sürece Ünal Bey kadar temizsiniz… Daha fazla değil…” ifadelerini kullandı

Fiber optik alt yapısının iyileştirilmesinin tartışıldığını belirten Şahali, “Hızlı internetimiz olacak ama irademiz, kurumlarımız olmasa, Anayasamız paspas edilse de olur…” dedi.

Fiber optikte ihaleye neden çıkılmadığını soran Şahali, Türkiye’nin Türk Telekom’u satmak için gün saydığını da savundu.

Erkut Şahali, kamu kaynakları çalınmasın diye şeffaf ihaleler yapıldığını belirterek, hükümetin ihalesiz yaşam düzenini başlattığını savundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yapmadığı alt yapı yatırımının artık yapılamaz hale geldiğini, böyle bir ekonomi ile karşı karşıya olunduğunu, CTP’nin bunları kendine dert edindiğini belirten Şahali, “Türkiye’nin sağladıkları üzerinden bize caka satıyorsunuz…Bizim isyanımız bunadır. Türkiye’den gelen yardıma ‘hayır’ demedik. Ne de ilişkilerin iyi olmasından rahatsızlık duyduk… Tam aksine” diye konuştu.

CTP milletvekilleri fiber optik protokolünü eleştirdi

Milletvekilleri Asım Akansoy ile Fikri Toros, protokolün içeriğine ilişkin eleştirilerde bulunarak, kamu yararının gözetilmediğini söyledi.

Akansoy, Meclis’in 8 saat geç açıldığını belirterek, bunu eleştirdi.

Akansoy, “ucube” diye nitelendirdiği protokolde belirsizlikler ve “gri alanlar” olduğunu, mevzuata ve Anayasaya aykırılıklar bulunduğunu ve protokolün kamu yararını "ciddi anlamda ortadan kaldırdığını" savundu.

Asım Akansoy, komitelerin kendilerine iletilen tasarıları Anayasaya aykırılık görmesi halinde reddedebileceğini ifade ederek, “Komite bu tartışmayı yapmadı…” dedi.

Bunların hiçbiri doğru değil

CTP Milletvekili Fikri Toros da Genel Kurulda söz aldı.

Toros, ülkenin geniş tabanlı internet alt yapısına ihtiyaç duyduğunu, bunu konuşmalarında defalarca dile getirdiğini anımsatarak, “Mevcut durum bizi potansiyelimizin gerisinde bıraktı” dedi.Evlerdeki internet kalitesinin zafiyetinin ve yavaşlığının bilindiğini de belirten Toros, hükümetin, CTP’nin yatırıma, Türkiye ile protokole, iş birliğine karşı olduğu iddiasında bulunduğunu söyledi.

Fikri Toros, “Bunların hiçbiri doğru değil…Yasal düzenlemelerde, ekonomik kalkınma planlarında, orta vadeli planların ve mali planların yapılmasında CTP’nin vizyonu yadsınamaz.” dedi.

CTP milletvekili Salahi Şahiner, kendilerinin en başından beri bu protokolün usulüne karşı olduklarını ifade ederek, hükümetin kendi milletvekillerinin iradesine bile karşı gelerek Genel Kurula protokolü getirdiğini savundu. Komitede bu protokolün anayasaya aykırı olduğunun dile getirildiğini ancak cevaben "sizin göreviniz onaylamak yasal durumunu mahkeme çözer" dendiğini belirten Şahiner, ihaleyle yapılamayacak vurgunların “milletler arası anlaşma” adıyla yapıldığını ileri sürdü.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu geç saatlere kadar devam etti.