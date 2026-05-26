Lefkoşa’ya bağlı Haspolat yolunda trafik kontrolleri esnasında uyuşturucu bulunarak tutuklanan A.S. (E-23) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Bir gram hintkeneviriyle yakalanan üniversite öğrencisi zanlı 100 bin TL nakit teminat ödeyerek, tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.
Mahkemede olguları aktaran polis; 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 19.30 sıralarında Haspolat-Lefkoşa anayolu üzerinde faaliyet gösteren bir oto galeri önünde trafik ekipleri tarafından rutin trafik kontrolü yapıldığı sırada, N 750 plakalı aracın kontrol amaçlı durdurulduğunu söyledi. Polis; sürücü olarak bulunan M.A. ile araçta yolcu olarak bulunan A.S.’nin şüpheli hareketler sergilemeleri üzerine, arama yapıldığını belirtti.
Polis; araçta yapılan aramada beyaz renk A4 kağıdına sarılı vaziyette yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri bulunduğunu, A.S.’nin tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Polis; ifade veren A.S.’nin uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu söylediğini aktardı.
Polis; soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.
Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına ve 100 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.
Pahalıya patladı
