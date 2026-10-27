Paniğe gerek yok

Türkiye’de fon soruşturması kapsamında tutuklanan veya gözaltına alınan bazı işadamlarının, Kuzey Kıbrıs’taki bankaların hissedarı veya sahibi olması nedeniyle endişeye kapılan mevduat sahiplerine Merkez Bankası tarafından güvence verildi. Yapılan açıklamada “TC’deki soruşturmalar kapsamında alınan kararların ülkemizdeki bankaların faaliyetleri ile doğrudan bir ilişkisi yok” denildi.

Merkez Bankası açıklamasında “Bankalarımızın mali bünyesi son derece güçlü olup, tüm bankacılık hizmetlerini kesintisiz olarak sunmaya devam ediyorlar” denilerek, ülkemizde kurulmuş bankaların gözetim ve denetimi altında faaliyet gösterdikleri belirtildi.

Kamuoyu bilgilendirildi

KKTC Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti’nde yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan kararların ülkedeki bankacılık faaliyetlerine olası etkilerine ilişkin basında yer alan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirdi.

Merkez Bankası İdare Merkezi’nden yapılan açıklamada, Türkiye’deki soruşturmalar kapsamında alınan kararların KKTC’de kurulu bankaların faaliyetleriyle doğrudan bir ilişkisinin bulunmadığı belirtildi. Ülkedeki bankaların KKTC mevzuatı çerçevesinde, Merkez Bankası’nın gözetim ve denetimi altında faaliyet gösterdiği kaydedildi.

“Bankalarımızın mali bünyesi son derece güçlü”

Açıklamada, ülkedeki bankaların mali yapısının güçlü olduğuna dikkat çekilerek, “Bankalarımızın mali bünyesi son derece güçlü olup, tüm bankacılık hizmetlerini kesintisiz olarak sunmaya devam etmektedirler” ifadeleri kullanıldı.

Merkez Bankası, bugün itibarıyla bankalara ek destek sağlanmasını gerektiren bir durum bulunmadığını belirtirken, ihtiyaç duyulması hâlinde bankalara her türlü desteğin sağlanacağını da bildirdi.

Mevduat sahiplerinin hakları korunacak

Merkez Bankası açıklamasında, gelişmelerin yakından takip edildiği ve finansal istikrarın korunması amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Mevduat sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasının öncelikli konular arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, bankacılık sisteminin istikrarının sürdürülmesi için gelişmelerin izlenmeye devam edileceği kaydedildi.