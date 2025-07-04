Panik yaşandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da balya yüklü TIR, seyir halindeyken aniden alev aldı. Alevler kısa sürede TIR’ı kaplarken, balyalar da tutuştu. Çevreye yayılan yangın park halindeki araca sıçradı. Çevredekilere korku dolu anlar yaşatan yangına; polis ve itfaiye ekipleriyle birlikte Gazimağusa Belediyesi ekipleri müdahale etti. İzinli olmasına rağmen Gazimağusa Polis Müdürlüğü İtfaiye Şubesi’nde görevli kadın itfaiye eri de yangın yerine gelerek çalışma arkadaşlarına destek verdi. Yangın sonucu TIR tamamen yanarak hurda yığınına döndü. Alevlerin sirayet ettiği araçta kısmen hasar olurken, balyalar küle döndü.

Aniden alev aldı

Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Sema Otel önlerinde dün saat 17.00 sıralarında seyir halinde bulunan ve arkasında balya yüklü TIR araçta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Alevler saniyeler içerisinde tüm TIR’ı kapladı. Balyaların da tutuştuğu yangın paniğe yol açarken, dumanlar kente yayıldı. Yangına polis ve itfaiye ekipleriyle birlikte Gazimağusa Belediyesi’nin su tankerleri, Bayındırlık Birimi’ne ait dozer ve Temizlik Birimi ekipleri müdahale etti. Yangın haberini alan Gazimağusa Polis Müdürlüğü İtfaiye Şubesi’nde görevli kadın itfaiye eri izinli olmasına rağmen olay yerine gelerek arkadaşlarına yardım etti.

TIR şoförü de alevlerle mücadele ederken, dumandan etkilendi. Kısa sürede TIR’ı saran yangın olay yerine yakın mesafede park halindeki araca da sıçradı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; yangın sonucu bahse konu TIR ve arkasında yüklü bulunan balyalar yandı. Alevlerin TIR’ın yakınında park halinde bulunan UY 261 plakalı araca sirayet etti. Araç kısmen yanarak maddi hasar meydana geldi.