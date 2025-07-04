Kimlik tespiti yapılacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Silver Beach ile Daü Beach Clup Tesisleri arasında denizde genç bir erkeğe ait ceset bulundu.

Polis, gece boyunca yürütülen çalışmalarda bir isim üzerinde yoğunlaştıklarını, ancak cesedin kimliğinin henüz netleştirilemediğini belirtti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Plajın yaklaşık 100 metre ilerisinde, deniz yüzeyinde bir ceset olduğunu fark eden cankurtaranlar, durumu hemen plaj yetkililerine bildirdi.

Sahilde bulunan kişiler tarafından kıyıya çıkarılan şahsın boynunda ayakkabı bağcığı bulunması ve yanında ayakkabılarının da olması cinayet şüphesini gündeme getirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekini, bölgede detaylı çalışma yürüttü. Yapılan ilk değerlendirmede, cesedin genç bir insana ait olduğu belirlendi. Cesedin üzerinden çıkan cep telefonunun kimlik tespiti için emare olarak alındığı öğrenildi.

Polis kaynakları, cesedin bulunduğu alanın hem plaja yakın hem de gün içinde yürüyüş yolu olarak sıkça kullanılan bir nokta olması nedeniyle, cesedin o noktaya getirilip bırakılma ihtimalinin zayıf olduğunu ifade etti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2025, 09:46