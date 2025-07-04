‘Hediye’ almış

Güney Kıbrıs’ta yaşayan Pedro Awong Awong Eyang, valiz dolusu gümrüğü ödenmemiş kadın kıyafetleri, takılar, takma tırnaklar, aksesuarlar ve çeşitli tırnak bakım ürünlerini ülkeye getirmeye çalışırken, Ledra Palace Sınır Kapısı’nda yakalandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 2 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.00 sıralarında, Ledra Palace Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapmaya çalıştığı sırada görevli gümrük memurlarınca durdurulduğunu belirtti.

Polis; zanlının valizinde yapılan aramada, gümrüğü ödenmemiş 4 çift terlik, bir set mayo, iç çamaşırı, kadın elbiseleri, t-shirtler, takılar, takma tırnak, tırnak bakım ürünleri ve çeşitli aksesuarlar bulunduğu açıklandı. Polis; zanlının İtalyan vatandaşı olduğunu, Güney Kıbrıs’ta ikamet ettiğini ve KKTC’ye 30 günlük turist vizesiyle giriş yaptığını belirtti.

Ülkede herhangi bir yasal bağı olmayan zanlının serbest kalması halinde kaçma ihtimali bulunduğunu ifade eden polis, tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme; zanlının 20 günü geçmeyecek şekilde cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.