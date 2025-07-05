Horon gösterisi  beğeni topladı

Geleneksel İskele Festivali kapsamında Karadenizliler Gecesi düzenlendi.

İskele Açık Hava Kültür Merkezi’nde yer alan etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

Etkinlikte Karadenizli şarkıcı Ali Akurt, Karadeniz Kültür Derneği Girne Kuzeyin Yıldızları horon ekibi ve İskele Belediyesi Yıldızlar halk dansları topluluğu sahne aldı.

Gecede İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun mesajı okundu. Sadıkoğlu mesajında, Karadenizliler Gecesi’nin İskele’nin kültürel mozaiğinde çok özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Sadıkoğlu, gecenin gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

