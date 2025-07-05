Dans, müzik, sanat

Serenad Bağcan ve Mağusa Kent Orkestrası, 25. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali kapsamında önceki akşam Othello Kalesi’nde konser verdi.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre; orkestranın şefliğini Oskay Hoca üstlenirken, Mağusa Kent Orkestrası konser öncesinde ve arasında sahne aldı.

Konserin ardından Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Bağcan’a çiçek ve plaket takdim etti.

Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali devam ediyor. İrlanda’nın dünyaca ünlü dans ve müzik topluluğu Celtic Legends’in 2 Temmuz’da Salamis Antik Tiyatro’da yaptığı gösterisiyle başlayan festival kapsamında önceki akşam Serenad Bağcan ve Mağusa Kent Orkestrası, tarihi Othello Kalesi’nde izleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Yoğun ilgiyle karşılanan konsere, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı milletvekilleri ve çok sayıda sanatsever katılım gösterdi. Klasik müzik ile Türk müziğini ustalıkla harmanlayan Serenad Bağcan, zarif sahne duruşu ve güçlü yorumuyla dinleyicileri adeta büyüledi. Özellikle “Mağusa Limanı” türküsünün hep bir ağızdan söylenmesi, gecenin en duygusal anlarından biri oldu.

Muhteşem bir konser

Bağcan’a sahnede eşlik eden Mağusa Kent Orkestrası, konser öncesi ve arasında seslendirdiği seçkin eserlerle büyük beğeni topladı. Orkestranın şefliğini, kentin müzik hayatına yıllardır değerli katkılar sunan Oskay Hoca üstlendi. Konserin sonunda sahneye çıkan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sanatçıya çiçek ve plaket takdim ederek teşekkür etti. Uluçay, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Muhteşem bir konser dinletisine tanıklık ettik. Başta Serenad Bağcan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. İlk etapta bir hayaldi Mağusa Kent Orkestrası, şimdi ise gerçek oldu. Başka hayallerimiz de var, onları da gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız.” Tarihi atmosferi, yüksek katılımı ve sanat dolu içeriğiyle bu özel konser, festivalin en etkileyici geceleri arasında yerini aldı.

