Para cezası yerine kelepçe

Güzelyurt’a bağlı Bostancı Sınır Kapısı’nda 81 kilo 500 gram gümrüksüz et ele geçirildi. Toplam değeri 101 bin 875 TL olan etler emare alınırken, H.Ç. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 6 Kasım 2026 tarihinde saat 18.15 sıralarında, Bostancı Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan H.Ç.’nin, yönetimindeki araçla vize işlemlerini tamamlayarak gümrük sahasından geçtiği sırada kontrol edildiğini söyledi.

Polis, yapılan kontrolde aracın arka koltuğunda bulunan 9 adet beyaz naylon poşet içerisinde 42 kilo 500 gram kıyma ile 39 kilo kuzu eti tespit edildiğini belirtti.

Söz konusu etlerin toplam değerinin 101 bin 875 TL olduğunu kaydeden polis, zanlının etleri kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğunun belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Polis, etler ile aracın emare olarak zapt edildiğini ve zanlının suçüstü gereği tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve yapılması gereken işlemler bulunduğunu belirten polis, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.