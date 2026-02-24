Paralar bulunamadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, kendisini bakan şoförü olarak tanıtarak ev kiralama vaadiyle üç kişiden toplam yaklaşık 400 bin TL para temin ettiği iddia edilen Y.G. (E-41), soruşturmanın tamamlanmasının ardından teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran polis memuru Hüseyin Ekren; zanlının 2024 yılı içerisinde Gazimağusa’da, yetkisi ve salahiyeti olmadığı halde Devlet Emlak Dairesi’ne ait bir binayı kiralayabileceğini söyleyerek bir şahıstan 2 bin 800 Amerikan Doları para alıp sahtekarlıkla para temin ettiğini belirtti.

Polis, zanlının yine 2024 yılı içerisinde başka bir şahsa kendisini bakan şoförü olarak tanıttığını, İskan Dairesi’ne ait bir daireyi kiralayabileceğini beyan ederek 1.500 Amerikan Doları’nı sahtekarlıkla temin ettiğini kaydetti.

Ekren, zanlının 2023 yılı içerisinde ise başka bir şahsa İskan Dairesi’ne ait bir daireyi kiralayacağı vaadinde bulunarak 250 bin TL para aldığını ve bu suretle sahtekarlıkla para temin ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru; meseleyle ilgili soruşturmanın tamamlandığını, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 50 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı iki kefilin 700’er bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

