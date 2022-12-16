Parmağını kırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir taksi durağında, tavla oynadığı esnada yere düşen zarı kendisine vermediği gerekçesiyle tartıştığı adamı iterek yere düşüren ve yüzük parmağının kırılmasına neden olan Necmettin Demir tutuklandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Demir, ülkede turist olduğu ve herhangi bir bağının olmaması nedeniyle davası görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Umut Beyazlar, zanlının, 14 Aralık 2022 tarihinde, saat 10.30 sıralarında, suriçi bölgesinde bir taksi durağında, tavla oynadığı esnada yere düşen zarı, vermediği gerekçesi ile İ.A. isimli müştekiyi, iki eli ile başından tutup iterek yere düşürdüğünü ve sağ el yüzük parmağının kırılmasına neden olduğunu açıkladı.

Zanlının, ülkemizde turist vizesi ile bulunduğunu ve herhangi bir bağının olmadığını bildiren polis, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, bir ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.