Gençleri bu felakete kimler sürüklüyor

Suna ERDEN

Lefkoşa-Girne anayolunda 28 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen ‘Şahin Operasyonu’nda ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucuyla ilgili dava dün karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklardan Murat Yıldırım 5 yıl 6 ay hapislik cezasına mahkûm edildi.

Bir gram uyuşturucu tasarrufu suçundan yargılanan Çağrı Güneş 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Çağrı Güneş, aldığı ceza ile yattıkları sayılarak cezaevinden tahliye edildi. Operasyonda tutuklanan Devrim Can Güneş ise yargı sürecinde beraat etti.

Başkanlığını Banu Soyer’in yaptığı, Kıdemli Yargıç Mine G. Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile aldığı kararı Kıdemli Yargıç Mine G. Ozankaya açıkladı.

Ozankaya, sanık Murat Yıldırım’ın uyuşturucuları ithal eden lider pozisyonundaki bir baron olduğunu söyledi.

Yargıç Ozankaya, sanığın ithal edilen uyuşturucunun piyasaya sürümünde önemli bir rol üstlendiğini, birçok kişinin zehirlenmesine neden olduğunu belirtti.

Yargıç Ozankaya, Yıldırım’ın aracı rolünde olmasını, organize olarak çalışmasını aleyhine ağırlaştırıcı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Ozankaya, toplumsal bir sorun haline gelen uyuşturucu madde suçlarını işleyenlere ibret verici ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

Sanık hakkında ceza takdir ederken, uyuşturucunun dağıtımında etkili rol oynamasını aleyhinde değerlendirdiklerini ifade eden Yargıç, hafifletici etkenleri de söyledi. Kıdemli Yargıç Mine G. Ozankaya, sanığın sabıkasız ve genç bir kimse olduğunu belirterek, bu durumu lehine değerlendirdiklerini ifade etti.

En fazla bonzai ele geçirildi

Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir kilo sentetik cannabionid, 296 gram kokain, 96 gram MDMA, 27 gram hintkeneviri ele geçirilmişti. Operasyonda GL 717 plakalı sürücüsü Murat Yıldırım, araçta yolcu olarak bulunan Çağrı Güneş ve Devrim Can Güneş tutuklanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2022, 10:06