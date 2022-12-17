2 yıllık mesele sonuçlandı

Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan İbrahimoğlu, Mora köyünün mezarlık mülkiyetinin İsmet Necipoğlu tarafından hiçbir karşılık beklemeksiniz Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne devredileceğini duyurdu.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan İbrahimoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile yaklaşık 2 buçuk yıldır yakından takip ettiği ve sonuç aşamasına getirilen Mora köyünün mezarlık mülkiyetinin Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne devredileceğini duyurdu.

Mustafa Yücener tarafından 1970 yılında bağışlanan mezarlık yerinin 2004 yılında el değiştirmesiyle birlikte İsmet Necipoğlu'na devredildiğini aktaran İbrahimoğlu, Necipoğlu'nun hiçbir karşılık beklemeden Vakıflar İdaresi'ne devrettiğini aktardı.

İbrahimoğlu, mezarlığın önümüzdeki hafta Vakıflar İdaresi'nin mülkiyetine devredilmesiyle sürecin tamamlanmış olacağını belirtti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne devredileceğini belirterek, şöyle devam etti:

“Mora'da doğmak ve aidiyet duygusunu hissetmek sadece köyde ikamet etmekle olmuyor. İstedikten sonra dışarıdan da katkı ve destek verilebilir. 1970 yılında köyümüzün zenginlerinden ve ileri gelenlerinden Mustafa Yücener tarafından bağışlanan ve halen mezarlık olarak kullanılan yerde birçoğumuzun aile büyükleri, evlatları ve köylülerimiz ebedi istirahatgahlarında yatmaktadırlar. 2004 yılında el değiştiren ve hanımı Kıymet Yücener'in kız kardeşi İsmet Necipoğlu'na devredilen, köyümüzün mezarlık yeri olarak bağışlanan ve halen kullanılan yeri karşılıksız olarak Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne devrediyor. Mezarlık yerinin bağışlanması hususunda İsmet Necipoğlu'nun şahsı ve değerli eşleri İbrahim Necipoğlu ve evlatları İlhan Bey ve Sülün Hanım’a hassasiyetleri ve destekleri için Moralılar adına içtenlikle teşekkürlerimi iletiyorum. Güzel insanlar, İsmet Necipoğlu ve ailesinden Allah razı olsun.”

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2022, 10:05