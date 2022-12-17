Şikayetçi sayısı arttı

Lefkoşa’da başka şahıslara ait iki evi satıp parasını cebe attığı iddia edilen Ahmet İçin’le ilgili şikayetçi sayısı artarken, zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Ali Kansu'nun adına kayıtlı olan evi 130 bin, henüz kime ait olduğu belirlenemeyen bir konutu da 50 bin TL karşılığında satan zanlı hakkında bir kişinin daha polise giderek ifade verdiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Ahmet İçin’in 2022 yılı Ekim ayı içerisinde Ali Kansu'nun adına kayıtlı olan evi 130 bin TL karşılığında sattığını belirtti. Polis, zanlının yine Lefkoşa’da henüz kime ait olduğu belirlenemeyen bir konutu sattığını ancak sadece 50 bin TL kaparo aldığını belirtti.

Polis, olayın hemen akabinde zanlının yurt dışına çıkış yaptığını söyledi.

Zanlının 14 Aralık tarihinde KKTC’ye giriş yaparken tutuklandığını kaydeden polis, yapılan soruşturma sonucu tek başına hareket etmediğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, Kansu’nun evinde kiracı olarak bulunan C.A' nın da suçla bağlantısının olabileceğini, bu yönde de soruşturma yaptıklarını söyledi. Polis, ayrıca bir kişinin daha zanlı hakkında şikayetçi olduğunu belirtti.

Polis memuru, zanlının söz konusu şahıslardan aldığı parayı ne yaptığına dair araştırma yapıldığını belirterek, 4 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.