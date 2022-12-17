Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, direksiyon araç ithali yasağını kaldırmak için çalışma başlatacaklarını söyledi.

Arıklı, ayrıca Türkiye'nin yerli otomobili Togg’u KKTC’ye getireceklerini açıkladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg isimli aracın ithali için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Erhan Arıklı, 2004 yılına kadar Türkiye’den sol direksiyon araç ithal edildiğini belirterek, 2004’te sol iktidar döneminde trafik kazalarını arttırdığı gerekçesiyle sol direksiyon araç ithalatına yasak getirildiğini söyleyerek, “Biz bu yasağı kaldırmak istiyoruz” diye konuştu.

Sağdan direksiyonlu üretilmeyen, iş araçları gibi sol direksiyon araçları ithal yetkisinin Bakan olarak kendisinde bulunduğuna dikkat çeken Arıklı, “Tabii Togg’un konumu başka. Hepimizin gurur kaynağı. Sol direksiyon araçlara yasak getirilirken gerekçe gösterilen ‘Trafik kazalarını artırıyor’ gerekçesinin ne kadar doğru olduğunu araştırıyoruz” dedi.

Trafik akışının yönünü değiştirmeyeceklerini belirterek, sol direksiyona yönelik ek güvenlik önlemleri ihtiyacı varsa da önlemleri alacaklarını vurgulan Arıklı, “Togg’u getireceğiz” ifadelerini kullandı. Arıklı, soldan direksiyona yönelik Ulaştırma Bakanlığı’nda yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak raporu, karar alması amacıyla Bakanlar Kurulu’na sunacağını bilgisini verdi.

“Direksiyona ilk ben geçeceğim”

Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın hafta başında TBMM’ye Togg ile gelmesini izlediğine dikkat çekti ve “KKTC’ye gelecek ilk Togg’un direksiyonunda kim olacak?” sorusuna, “Bu şerefi kimseye kaptırmam. Direksiyonda tabii ki ben olacağım” dedi.