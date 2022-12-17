Yeni uygulamalar konuşuldu

Kıbrıs Girişimcilik ve Teknoloji Yatırım Derneği (GİTYAD) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Finansal Teknolojiler Meclisi iş birliği ile Celsus Business Center’daKuzey Kıbrıs’ın Dijital Dönüşümü-Fintek Zirvesi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun da katıldığı etkinlikte değişen Finans sektörünün geleceği ve Kuzey Kıbrıs’ta yaratacağı fark konuşuldu.

Kuzey Kıbrıs’ın Dijital Dönüşümü - Fintek Zirvesi’nde geleceğe yön verecek uygulamaları analiz edebilmek amacıyla “Yakın gelecekte ne gibi inovatif fintek uygulamalarıyla karşılaşacağız?”, “Finans teknolojilerinde açık ara öne çıkmak isteyen şirketler nasıl bir yol haritasına yatırım yapmalı?”, “Finteklerin büyümesini sağlayan kriterler nelerdir?”, “Farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketler, finans teknolojilerini yönetim stratejilerine nasıl adapte edebilir?”, “Fintek faaliyetleri KKTC’nin ekonomisine ve bankacılık hizmetlerine nasıl bir fayda sağlayabilir?” gibi sorulara yanıt arandı.

Türkiye’de ilk kez 2020’de etkisi hissedilen fintek hareketlerinin, kapalı devre cüzdanlarla başladığı görülüyor. Pandemi sürecinde; e-ticaret odaklı alışverişler ile çevrimiçine yönelen harcamalar dışında fiziksel harcamalarda da temassız ödemelerin öne çıktığı dikkat çekiyor. Bankalar; hedef kitlesine uygun müşteri deneyimi sağlayan yeni mobil uygulamalar ekleyerek mobil uygulama portföylerini zenginleştiriyor. Gelişen teknolojiyle birlikte bankalar, mevcut sistemlerini yeni kanallara uyarlayarak teknolojiye hızla adapte oluyor. Fintek’lerin en güçlü özelliklerinden biri olan çeviklik, özellikle pandemi döneminde büyük kurum ve bankaların önceliği durumunda.



Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2022, 09:53