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Yoğun ilgi görüyor

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İskele Belediye Başkanı ve Başkan adayı Sadıkoğlu Kurtuluş, Ergazi, Turnalar ve Yarköy’de coşkuyla karşılandı

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Yoğun ilgi görüyor

 İskele Belediye Başkanı, UBP İskele Belediye Başkan adayı Hasan Sadıkoğlu, seçim gezilerine devam ediyor.  Sadıkoğlu bu kapsamda Kurtuluş, Ergazi, Turnalar ve Yarköy’deydi. 
Sadıkoğlu ve beraberindeki Meclis Üyesi adaylarının ilk durağı Kurtuluş köyü oldu. Kendisi için İskele Belediyesi’ne bağlı her bir köyün çok değerli olduğunu ifade eden Başkan Sadıkoğlu, Kurtuluş Köyü’nde kendisine göstermiş oldukları sevgi, ilgi ve güvenden dolayı teşekkür etti.
Ülke siyasetine çok önemli isimler kazandıran, en önemli kararlara imza atan başarılı siyasilerin çıktığı Ergazi Köyü’nde de Sadıkoğlu 7’den 70’e herkesin ilgisiyle karşılandı.  Ergazi halkı Başkan Sadıkoğlu ve Meclis Üyesi adaylarının etrafında kenetlendi.
Turnalar’da da halk ‘Sadıkoğlu’ dedi
Kırsal Köy Etkinliğini başlatarak, köye dair farkındalık yaratmayı başaran Sadıkoğlu’nun üçüncü durağı ise Turnalar Köyü oldu. Kıbrıs Kültürüne ait değerleri, diğer kültürlerle perçinlemeyi başaran Turnalar Köyü’nde yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan Sadıkoğlu için burada da Zafer Ateşi yakıldı. Sadıkoğlu’nu deyim yerindeyse bağrına basan halk kararını Sadıkoğlu’ndan yana verdi.

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“Başkanımız evinize hoş geldiniz”
Sadıkoğlu, köy ziyaretlerini Yarköy’de tamamladı. Sadıkoğlu, Yarköy-Pamukkale Gençlik Spor Kulübü tarafından ‘Başkanımız evinize hoş geldiniz’ pankartıyla karşılandı. 
 

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