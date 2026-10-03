Patron dolandırıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir inşaat şirketinde ustabaşı olarak görev yapan Pakistan uyruklu M.M.H.’nin, şirkette çalışan 4 işçiyi 21 gün boyunca işe gitmedikleri halde işe gitmiş gibi göstererek 41 bin 800 TL’yi sahtekârlıkla temin ettiği tespit edildi. M.M.H., sorgusunda parayı Türk vatandaşı olan zanlı S.Y. ile paylaştığını itiraf etti. Olayla ilgili 5 zanlı, dün tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Hasan Söker, zanlı M.M.H.’nin bir inşaat şirketinde ustabaşı olarak görev yaptığını belirtti. Söker, zanlının, şirkette çalışan M.Z.I., M.C.H., S.H. ve S.Y. isimli 4 işçinin 21 gün boyunca işe gitmemelerine rağmen, şirketin bilişim programında değişiklik yaparak işe gelmiş gibi gösterdiğini ve bu yolla 41 bin 800 TL’yi sahtekârlıkla temin ettiğini açıkladı.

Polis memuru Söker, zanlı M.M.H.’nin söz konusu parayı zanlı S.Y. ile paylaştığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Soruşturmanın sürdüğünü, alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirten polis, zanlıların tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, 5 zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.