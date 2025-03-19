Patron gizlendi

Lefkoşa’da bir konuma kokain paketi bırakırken tespit edilen Kıbrıslı Rum Thekla Petrou ve Georgia Kattou dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların tutuklu yargılanmasına emir verilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlıların 9 Mart 2025 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa'da, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir benzin istasyonu karşısında park halindeki araçtan paket bırakırken tespit edildiğini söyledi. Polis, Cürümleri Önleme Şubesi de görevli bir ekip tarafından, park halinde tespit edilen, Thekla Petrou’nun kullanımında ve Georgia Kattou’nun yolcu olarak bulunduğu MTN 375 plakalı aracın hemen yanında naylon poşet içerisinde kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Zanlı gönüllü ifade verdi

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, itiraf içerikli gönüllü ifade verdiklerin kaydetti.

Polis, emare olarak alınan kokain türü uyuşturucu maddenin analize gönderildiğin belirtti. Zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak toplam 12 ek süre alındığını kaydeden polis, bu sürede analiz sonucunun çıktığını ve maddenin 59 gram kokain olduğunun teyit edildiğini belirtti.

Polis, zanlıların Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu, KKTC'de turist statüsünde bulunduklarını ifade ederek, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

