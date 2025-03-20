Beğeni topladı

İskele Belediyesi 14. Kültür&Sanat Günleri devam ediyor. İskele Belediyesi Kültür Evi önünde “Gave Keyfi”, İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde ise “Kıbrıs Manileri Gecesi” düzenlendi.

Oza, Sultan ve Özerlat kahvelerinin katkılarıyla gerçekleştirilen ilk etkinlikte ücretsiz kahve ikramı yapıldı.

Ardından Kıbrıs Manileri Gecesi’ne geçildi. Kemal Latif ve Grubu (Bülent Çınarlılı ile Zeren Tural) Zehra Ekmekçi ve Emine Güder’in yer aldığı etkinlikte, İskele Belediyesi küçükler halk dansları topluluğu ile İskele Maarif Anaokulu öğrencileri de sahne aldı.

Beğeniyle izlenen gecenin sonunda Kemal Latif ve Grubu ile Zehra Ekmekçi ve Emine Güder’e teşekkür plaketi takdim edildi.

Tanya ve Uğur, gençlerle bir araya geldi

Ayrıca etkinlikler kapsamında Türkiye’de katıldığı MasterChef isimli yarışmada, ülkeyi başarıyla temsil eden Tanya Kilitkayalı ile yine aynı yarışmada adını duyuran Uğur Yılmaz Deniz, İskele Ticaret Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

Tanya ile Uğur, söyleşi ve uygulamalı eğitimle bilgilerini İskele Ticaret Lisesi Gastronomi Bölümü öğrencileriyle paylaştı.

Etkinlikte; İskele Belediyesi Kültür&Sanat ve Dışilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa tarafından Tanya Kilitkayalı ve Uğur Yılmaz Deniz’e teşekkür plaketi verildi.

Tanya da etkinliğin anısına gençlere, Kıbrıs Mutfağı isimli kitabını armağan etti.



