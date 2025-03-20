Türkiye’nin yeni gündemi

Hakkında soruşturma başlatılan ve İstanbul Üniversitesi’nden aldığı diploması iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün gözaltına alınması Türkiye’de olduğu gibi Kıbrıs’ta gündemin ilk sırasına yerleşti.

İmamoğlu ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması sonrasında borsa yüzde 10 düşüşe geçti, zaman zaman işlemler durduruldu. Dövizde yüzde 6’ya varan yükseliş meydana geldi ve Sterlin bir ara 50 TL’nin üzerine çıktı.

Girne Amerikan Üniversitesi’nden, İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmasının usulsüz olduğu gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi, Kuzey Kıbrıs’taki eğitim sektörünü de tartışılır bir duruma getirdi.

KKTC’de okuyan öğrencilerin ve ailelerin son günlerde üniversite yetkililerine başvurarak açıklama istedikleri bildirildi.

Evinde gözaltına alındı

İstanbul Üniversitesi’nden aldığı diploma önceki gün iptal edilen İmamoğlu, dün sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı.

Suç örgütü kuruculuğu ve yöneticiliği suçlamasıyla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte terör ve örgütlü suçlara dair yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada; “İmamoğlu ile çok sayıda kişinin iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları” bildirildi.

“Cevabı milletimiz verecektir”

İmamoğlu, terör, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından yayımladığı notta, "Yapılan yanlışlara, kumpaslara, tuzaklara, yalanlara, kul hakkı yiyenlere, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir" ifadelerini kullandı.

Gözaltı kararının ardından İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından el yazısıyla yazılmış bir not paylaşarak açıklamada bulundu. Notunda, "Yapılan yanlışlara, kumpaslara, tuzaklara, yalanlara, kul hakkı yiyenlere, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir" ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu, mesajını "Önce Allah’a, sonra milletimize emanetim" diyerek noktaladı.

Gözaltındaki İmamoğlu, Vatan Emniyet'te

İmamoğlu, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Her iki operasyonda da şüpheli sıfatında yer alan Ekrem İmamoğlu’nun sağlık kontrolünün emniyette yapıldığı öğrenildi.

Gözaltındaki isimlerin, emniyetteki işlemlerine başlandığı bildirildi.

Şirketine el konuldu

Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu, İmamoğlu İnşaat'a el konulduğu öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ,"MASAK raporları uyarınca Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur" açıklamasında bulundu.

Döviz hareketlendi

İmamoğlu ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması sonrasında borsa yüzde 10 düşüşe geçti, zaman zaman işlemler durduruldu. Dövizde yüzde 6’ya varan yükseliş meydana geldi ve Sterlin bir ara 50 TL’nin üzerine çıktı.

Bloomberg yazarlarından Stuart Wallace, sosyal medya hesabından, “Türk hisse senetleri, neredeyse yüzde 7 düştü ve 10 yıllık devlet tahvili getirileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi rakibi Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından bu yıl en yüksek seviyeye çıktı. Türk lirası rekor düşük seviyelere geriledi” ifadelerini paylaştı. Wallace ayrıca, “Erdoğan'ın tasfiyeyi derinleştirmesiyle dünyada en çok düşüş Türk piyasalarında yaşandı” diye yazdı.

Vatandaşlar sokaklara döküldü

İmamoğlu’nun da dahil olduğu 108 kişi hakkında verilen gözaltı kararı, Türkiye genelinde büyük bir tepki dalgasına yol açtı.

CHP ve muhalefetin çağrıları üzerine vatandaşlar sokaklara döküldü. Belediye binaları ve meydanlarda bir araya gelen vatandaşlar, gözaltı kararını protesto etti.

Uğur Mumcu Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasına çok sayıda partili katıldı. Toplanan kalabalık, sloganlar atarak İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına karşı tepkisini dile getirdi.

Saraçhane'de tarihi gece

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Ankara’dan İstanbul'a giden CHP lideri Özgür Özel saat 20.30'da Saraçhane'de toplanma çağrısı yaptı.

Çağrı üzerine on binlerce kişi Saraçhane'ye akın etti.

Öğrenciler de İstanbul Üniversitesi'nde bir araya geldi. Öğrencilere polis engel olmaya çalıştı. Demokrasi ve özgürlük sloganlarıyla yürüyen binlerce öğrenci, barikatı aşmayı başardı. Okulun ana kapısı önünde açıklama yapan öğrenciler, "Bütün sıra arkadaşlarımızı demokratik hak ve özgürlüklerimize sahip çıkmaya çağırıyoruz" dedi. Gençler ardından İBB'nin bulunduğu Saraçhane'ye geçti.

Özel: Milli iradeye yapılan darbe girişimidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de toplanan göstericilere hitap etti.

Özgür Özel burada yaptığı konuşmada, "Bugün milletin iradesi bir yargı darbesiyle elinden alınmak istenmektedir." dedi.

İmamoğlu'nun kazandığı seçimleri hatırlatarak "Bükülemeyen el yargıyla kırılıyor" diyen Özel, "Ekrem İmamoğlu'na yapılan darbe girişimi, milli iradeye yapılan darbe girişimidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, "Yenileceğini bildiğin için İmamoğlu'na zulüm ediyorsun... Var mısın Erdoğan karşımıza çıkmaya?" diye sordu.

Özel, "İptal edilen şey İmamoğlu'nun diploması değil Türkiye'de yaşayan herkesin hukuk güvencesidir, can ve mal güvencesidir" ifadesini kullandı.

Özel, 23 Mart Pazar günü İmamoğlu'nun tek aday olduğu CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak önseçim vesilesiyle herkesi harekete geçmeye çağırdı.

23 Mart için "erken seçimin müjdesi" ve İmamoğlu için "emanet" ifadesini kullanan Özel, "emanete sahip çıkma" çağrısı yaptı.

Kabullenmiyoruz

İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da kalabalığa seslendi.

“İmamoğlu yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Sabah saatlerinde gözaltına alınan sadece Ekrem İmamoğlu değildir, 16 milyonluk İstanbul'un iradesidir.

Dilek İmamoğlu olarak size söz veriyorum, asla pes etmeyeceğiz, kenetlenerek pes etmeden yolumuza devam edeceğiz. Atamızın bize emanet ettiği güzel Cumhuriyetimize birlikte sahip çıkacağız.

Hepinizden rica ediyorum bu büyük kumpas operasyonunda yanımızda olun, alnımız ak başımız dik! Bunca suçu, bunca suçlamaları, adaletsizlikleri ve hukuksuzlukları kabullenmiyoruz.”