Dış politika sorunu

Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü (ADMİE) Başkanı Manusos Manusakis, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında denizaltından kablo döşenerek yapılacak olan elektrik bağlantısının artık Güney Kıbrıs ile Yunanistan tarafından “milli mesele” addedildiğini söyledi.

Alithia gazetesi, Manusakis’in dün yaptığı açıklamalarda, elektrik bağlantısının “bahçede yürüyüş” gibi bir şey olmadığını ve Türkiye’nin de kendilerini, bu bağlantıyı yapacakları için kutlamayacağını çok iyi bildiklerini söylediğini yazdı.

Habere göre Manusakis, ADMİE’nin işlevinin teknik ve ekonomik olduğuna işaret ederek, Yunanistan ile Güney Kıbrıs karasularında gereken araştırmaların yapıldığını kaydetti.

Manusakis, Çoban Adası’nda (Kaşot) geçen yaz meydana gelen olayların ardından, ADMİE’nin yetkisinin elektrik bağlantısı projesinin ilerlemesini sağlamakla sınırlı kalmadığını, çünkü meselenin milli mesele haline gelerek dış politikaya dahil olduğunu belirtti.

Projenin ilerlemesi için inisiyatif alındığını ve çaba gösterildiğini ifade eden Manusakis, konuyla ilgili artık Yunanistan Hükümetinin karar vereceğini söyledi.