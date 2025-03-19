İBB’YE KAYYUM BEKLENTİSİ: DÖVİZİN YÜKSELİŞİ DURDURULAMIYOR

Bu gelişmelerin ardından dövizin de ateşi yükseldi. Serbest piyasada bu sabaha dolar 41, euro 45, İngiliz Sterlini 53,2 TL’den başladı. Sabah saatlerinde İngiliz Sterlininin alışı 47,8 TL’den, satışı ise 53,2 TL’den gerçekleşti. gram altın da yeni güne 3 bin 654 lira seviyesinden başlayarak rekor kırdı.



ŞİMŞEK: EKONOMİ PROGRAMI KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise piyasayı sarsan gelişmeler hakkında, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.



GRAM ALTIN İLK KEZ 4 BİNİ AŞTI

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınma haberlerinin ardından Borsa'da devre kesici devreye girerken gram altın tarihinde ilk kez 4 bin lirayı aştı. Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, üst üste gelen dolar, Euro ve altın rekorlarından sonra grafik paylaşarak ekonomiye müdahalenin geldiğini belirtti. Kara sosyal medya hesabından, "Müdahale geldi.." ifadelerini kullandı.



BORSA DEVRE KESTİ

Gözaltı kararlarının ardından Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, güne yüzde 6,87 oranında düşüşle başlarken; endeks açılışta 741 puan kayıpla 10 bin 60 puan oldu. Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kaybederek 10.802,23 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 7,02 ve holding endeksi yüzde 6,69 değer kaybetti.



AVRUPA KONSEYİ İMAMOĞLU İÇİN TOPLANACAK

Diğer yandan İmamoğlu'nun gözaltına alınması, uluslararası gündemde büyük yankı uyandırdı. Avrupa Konseyi ve Almanya Dışişleri Bakanlığı, bu kararı demokrasiye aykırı ve siyasi baskının bir göstergesi olarak değerlendirdi. Avrupa Konseyi, konuyu önümüzdeki toplantıda gündeme getireceğini açıklarken, Almanya ise Türkiye ile bu durumu görüşeceğini belirtti.

ALMAN SÖZCÜ: ORTAKLARIMIZLA KONUŞACAĞIZ

vrupa ülkeleri, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ayrı ayrı da tepki gösterdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Almanya'nın Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibinin tutuklanmasını “ciddi bir gerileme” olarak gördüğünü ve bu durumun Berlin'in Türk ortaklarıyla uygun bir şekilde paylaşılacağını söyledi.Çarşamba günü düzenlenen olağan hükümet basın toplantısında konuşan sözcü, “Bizim için demokratik ve anayasal ilkelere saygı, işleyen bir demokrasi için temel bir ön koşuldur” dedi.



İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜNDEN ÇAĞRI

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Türkiye direktörü Emma Webb, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye yetkililerinin gözaltına alınmasını kınadı. Serbest bırakılması çağrısında bulundu.



Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2025, 16:44