‘Barınma kapasitesi artırılmalı’

Dervişe ÇOBANCIK

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün öğle saatlerinde ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve heyeti, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından ayrı ayrı kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 14.00’te yer alan kabulde; Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, spor dalında Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğini çok önemsediğini söyledi.

Sporda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sorunları olduğunu ancak ülkede çok iyi sporcular bulunduğunu belirten Tatar, Paris Olimpiyatları'nda Buse Savaşkan’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin milli takımında yarışarak dereceye girdiğini hatırlattı.

İzolasyonların büyük bir haksızlık olduğunu kaydeden Tatar, bazı Kıbrıslı sporcuların Türkiye takımlarında yer bulduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise sözlerine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileterek başladı.

Kıbrıs ziyaretinde yurtları ziyaret edeceğini ve öğrencilerle iftar yapacağını aktaran Bak, ada için üniversite öğrencilerinin öneminin çok büyük olduğunu kaydetti; Türkiye’den KKTC’ye eğitime gelen öğrencilerin barınma kapasitesini artırmak istediklerini söyledi.

KKTC’nin spor platformlarında yer alması için çaba gösterdiklerini anlatan Bak, KKTC’de spor tesisleri yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

Cevdet Yılmaz 10 Nisan'da gelecek

“Bizler için Kıbrıs’ın başarısı, güçlü olması çok çok kıymetli. Her platformda bunları savunuyoruz.” diyen Bak, 10 Nisan’da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC’yi ziyaret edeceğini söyledi.

Öztürkler; Bak ve heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, ana vatandan bakanların ve yöneticilerin KKTC ziyaretlerinden, güç aldıklarını belirtti.

Bak da kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’ye; yurtlarda kalan öğrencilerle hem iftar hem sahur yapmak, burada yapılan tesislerin açılışı ve diğer tesisler ile ilgili talepleri değerlendirmek üzere geldiklerini belirtti.