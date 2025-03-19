İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ, GÖZALTINA ALINDI

Dün Akşam GAü’den İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yaptığı diploması üniversite tarafından iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı.

106 kişiyle ilgili yürütülen operasyonun Medya A.Ş. ihaleler, kent uzlaşısı ve terör soruşturması olduğu belirtildi. İmamoğlu ve sanıklar hakkında iki ayrı soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 84 kişinin gözaltına alındığını, 22 şüpheli için ise işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

İlk soruşturma "Kent uzlaşısı" adı verilen yapılanma ile ilgili. Bu soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında gözaltı karar verildi.

Bu soruşturmada, sanıklara, "İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları/ sempatizanlarının işe alındığı" suçlaması yöneltildi. Bu soruşturmada, İmamoğlu dahil, 7 kişi hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri için gözaltına kararı istendi.

Soruşturma kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe de gözaltına alındı.



TERÖR VE YOLSUZLUK SUÇLAMASI GETİRİLDİ

“İlk soruşturma terör örgütüne yardım” olarak açıklanırken, 2. Soruşturmanın ise yolsuzluk suçlamasıyla ilgili olduğu kaydedildi.

Başsavcılıktan yapılan diğer açıklamada, “Kamuoyunda "CHP' de para sayma görüntüleri" başlığıyla paylaşılan video görüntüleri üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlanılan ve kamu davası açılan soruşturma neticesinde usulsüz bağış toplama olayıyla ilgili olarak ifadeleri alınan tanıkların başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok kişi hakkında, iş adamlarını para vermeye zorladıkları bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde "gizli kasa" diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları beyanları, yine İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin mülkiye müfettişliği tarafından tanzim edilen rapor neticesinde uyarınca soruşturmaya başlandı” ifadeleri yer alırken, EKREM İMAMOĞLU’NA DA çıkar amaçlı suç örgütü lideri denildi.



İMAMOĞLU: KENDİMİ HALKIMA EMANET EDİYORUM

Sabah saatlerinde gözaltı kararı sonrası polislerin ikametgahına geldiğini ve arama yaptığını söyledi. İmamoğlu, "Ben kendimi halkıma emanet ediyorum. Bu zihniyetle mücadelem sürecek. 16 milyon İstanbullunun evinin önüne yüzlerce polis yığdılar” dedi.



ÖZEL'DEN ÖN SEÇİM AÇIKLAMASI: İNATLA SANDIK BAŞINDA OLACAĞIZ

Gözaltı sonrasaı CHP de olağüstü toplandı. Genel Başkan Özgür Özel, 23 Mart'ta gerçekleşmesi beklenen ön seçim için "İnatla sandık başında olacağız." dedi. Özel şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez. Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır... Yine öyle olacak. Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak”



MANSUR YAVAŞ’TAN EKREM İMAMOĞLU TEPKİSİ

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da tepki gösterdi.

“Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez.” diyen Mansur Yavaş, “Dün diploma iptali, bugün sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkanımızın evinin önüne yığılan polisler ve ekibine yönelik gözaltı işlemleri… Bu tablo, hukuk devletine yakışmıyor.” değerlendirmesini yaptı.



İSTANBUL'DA 4 GÜNLÜK GÖSTERİ YASAĞI

Öte yandan İstanbul'da 4 gün gösteri, basın toplantısı ve eylemler yasaklandı. İstanbul Valiliği, tedbir kararlarını açıkladı. Açıklamada, "İl genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 – 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır." denildi.



BAHÇELİ: KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİLDİR

İmamoğlu’nun gözaltı kararına ilşkin bir açıklama da MHP Lideri devlet bahçeli’den geldi.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı operasyona ilişkin, hukukun vereceği her türlü karara saygıyla yaklaşılması gerektiğini söyledi. MHP lideri Bahçeli, “Hiç kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz değildir.” ifadesini kullandı.

“Adalet ve hukuka karşı çıkılması, değilse bile tartışmaya açılması asayişsizlik ve şiddet ortamına davetiyedir.” değerlendirmesini yapan Bahçeli, İmamoğlu hakkındaki soruşturmanın sağduyu ile karşılanması gerektiğini belirterek, hukuka saygının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Bahçeli, “Hukuki bir tedbiri darbe diyerek karalamak, hak arayışını sokağa taşırmaya hazırlık yapmak cinnet geçirmiş, akıl ve ahlak seviyesini kaybetmiş bir siyasi yozluktur.” ifadesini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2025, 12:11