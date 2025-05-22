5 milyon kişi tapu alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 178. kuruluş yıl dönümü programına katılarak afetlere karşı alınacak önlemlerden dijital sistem hakkında bilgi verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum"5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Kurum, gayrimenkul piyasasında şeffaflığı artıracak Üç Boyutlu Şehir Modeli Projesi’nin ilk uygulamasının İstanbul’da başladığını duyurdu. Bakan Kurum, projeyle birlikte piyasalarda yaşanan manipülasyonların önüne geçileceğini ve vatandaşın yatırım kararlarını daha sağlıklı alabileceğini vurguladı.

Kurum, yeni sistemle birlikte evlerin maliyet bilgilerinin dijital ortamda şeffaf bir şekilde görülebileceğini belirtti. “Vatandaşımızın rahatsız olduğu manipülasyonları ortadan kaldıracağız. Şehirlerimiz daha güvenli hale gelecek” diyen Kurum, özellikle İstanbul’daki riskli yapıların dijital takibinin yapılacağını ve kentsel dönüşüm politikalarının değer haritalarıyla entegre edileceğini ifade etti.

Murat Kurum, dijital şehir modeli uygulamasının 2027 ortasına kadar tüm Türkiye’de yaygınlaştırılacağını açıkladı. Projenin, uluslararası ölçekte de dikkat çektiğini vurgulayan Kurum, “İstanbul ve Türkiye’nin gücüne güç katacağız” dedi.

