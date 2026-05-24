Piyasa ucuzlatılmalı

Toplumsal Adale ve Mücadele Partisi (TAM) Genel Başkanı Serdar Denktaş, ülke ekonomisinin çıkmazda olduğunu söyledi. Denktaş, tv2020’de Gökçe Örnekal’ın programına konuk oldu. Serdar, kuzeydeki pahalı bir yapı sürdükçe maaşların güneye akmaya devam edeceğini belirtti.

Ekonominin borç sarmalına girdiğini savunan Denktaş, “zamlar, vergi ile harç artırımları ve resen vergilerle ilgili eleştirilerde bulundu.

“Borcu borçla ödemek demek, borcu sürekli büyütmek demektir. Borcun sürekli büyüdüğü bir yerde de Maliye Bakanlığı şu anda az önce sıraladığım yöntemlerle para toplamaya çalışıyor.” diyen Denktaş, bunun doğrudan hayat pahalılığını körüklediğini ve ülkenin bir kısır döngüye hapsedildiğini savundu.

Denktaş, çıkış yolunun ekonomiyi ucuzlatmaktan geçtiğini de belirtti.

Devletin vergilerini, harçlarını ve fonlarını aşağı çekerek "sürümden kazanma" modeline geçmesi gerektiğini belirten Denktaş, Kuzey ile Güney arasında fiyat uçurumu olduğunu savundu.

“Güneyden daha pahalı bir yapı sürdükçe, borçlanarak ödenen maaşlar Rum tarafına kayacak” diye konuşan Denktaş, sıcak para akışının yanlış kararlarla engellendiğini ileri sürdü.

Kutuplaşmalardan yorulduk

Siyasette yapısal bir zihniyet değişimine ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Serdar Denktaş, sadece muhalefet yapmak için eleştiren ya da paydaşlara şirin görünmeye çalışan klasik yaklaşımları reddettiklerini belirtti. Denktaş, yapıcı bir köprü kurmayı amaçladıklarını da kaydetti.

Gerekirse iktidar ve paydaşlar arasında hakemlik yaparak ara formüller üreteceklerini ifade eden Denktaş, ülkenin “yıllardır süren kutuplaşmadan yorulduğunu” belirtti.

Mevcut siyasi işleyişi "tahterevalliye" benzeten Denktaş, “Bugüne kadar ne oldu diye bir bakarsak; iki parti cepheleşti her seçim sonucunda. Biri gelir diğeri muhalefette kalır. Muhalefetteki gelir diğeri bu sefer muhalefette kalır. Tahterevalli! Bu şekilde nereye geldik?” diye sordu.

Denktaş, çocukların ülkede kalması için önce herkesin aynaya bakıp kendi yanlışlarıyla yüzleşmesi gerektiğini de söyledi.

